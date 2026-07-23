La controvertida reflexión de Cañizares sobre la agresión de Ayala a Dani Olmo en la final del Mundial

Santi Cañizares se ha mojado a la hora de expresar su opinión sobre una de las tanganas más polémicas de la final del Mundial. El nº 2 del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala, le propinó un puñetazo a Dani Olmo. El argentino pidió perdón por sus actos y el español considera que ya es suficiente.

La reacción de La Albiceleste tras perder ante España dejó mucho que desear, con varios enfrentamientos provocados durante la celebración de los jugadores. La agresión por parte del miembro del cuerpo técnico llamó especialmente la atención. Sin embargo, el ex guardameta piensa que no se debe exagerar la situación: «Está claro que se ha equivocado, pero él lo sabe y ha pedido perdón. Creo que tenemos la obligación de perdonar».

Las disculpas del futbolista parecían sinceras, pero recalcó que no le propinó un puñetazo, sino que fue más bien un empujón. En unas declaraciones para El Partidazo de COPE, Cañizares muestra el mismo punto de vista que su ex compañero: «Tira un puñetazo argentino, que no es ni una cosa ni la otra, es una cosa entre medias. Es muy famoso en los campos de fútbol».

El legado de Ayala

Ambos ex jugadores mantienen una gran relación desde la etapa del argentino en el Valencia C.F. El ex portero defiende la reputación de Ayala: «Es una persona que a lo largo de su trayectoria creo que ha sido un gran profesional, desde el banquillo, desde los despachos y desde el terreno de juego».