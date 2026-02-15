Un soltero de ‘First Dates’ espanta a su cita al confesar que le gustan los dibujos animados sexuales

El equipo de First Dates ha vuelto a recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de Cuatro se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva. De hecho, ya van casi 10 años los que lleva en emisión. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que apuesten por vivir la experiencia de primera mano. De esta manera, recientemente, la audiencia pudo conocer a Marina, un soltera de 32 años. La participante se presentó como una terapeuta holística. «Ayudo a las personas a sanar traumas con técnicas espirituales. Trabajo la mente, el cuerpo y el alma», dijo.

Por ello, confesó que buscaba a un hombre que «contribuya a su paz» y esté de acuerdo con su estilo de vida. Pues, su manera de pasar los días es «diferente a lo establecido socialmente». Teniendo esto en cuenta, el equipo del programa le preparó una cita con Víctor. El soltero, de 30 años, se presentó como un cuidador canino. Una primera toma de contacto entre ambos solteros donde Marina no pudo evitar sincerarse. «Es muy guapito», dijo. Pero, el participante le confesó algo a su cita nada más conocerla. «Soy muy nervioso. No quiero meterme dónde no me llaman o faltar el respeto porque tengo ideas muy reales o agresivas sobre la vida», le dijo.

Víctor se sincera con su cita de ‘First Dates’: «Me gusta mucho velar»

«Conmigo no te preocupes, no hace falta que tengas filtros», le respondió ella. Con el objetivo de conocerse mejor, la pareja de solteros se trasladó hasta su mesa en el restaurante de First Dates. De esta manera, los participantes pudieron hablar de diversos temas para descubrir si compartían gustos u opiniones en común. Fue entonces cuando salió a la luz el tema de los roles.

Marina le contó que tenía el rol de la salvadora. Él, por su parte, le dijo que tenía el rol del justiciero. «Me gusta mucho velar, estar atento y, si veo algo me llama la atención, lo acribillo. Me siento como policía, como mediador social», le contó. Pero, la cita comenzó a torcerse cuando el participante optó por hablar de temas más íntimos. Y es que, profundizó tanto en el asunto que no dejaba hablar a su cita. Una actitud que a ella no le gustó.

La decisión final de ‘First Dates’

Pero, todo empeoró con la confesión del soltero. «El tema del porno… lo sigo viendo. Veo mucho en directo porque la realidad me atrae. Antiguamente, mis primeras ideas de sexo fueron con dibujitos animados, personajes que me gustan de series, dibujados con tetas exuberantes», le contó Víctor. «Por no decir que no estoy cómoda sigo callada», opinó ella en uno de los totales.

Al final, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. «Sí. Me lo he pasado bien. Ha sido bastante educada y me ha gustado mucho desde que la he visto», comentó Víctor. Sin embargo, Marina lo rechazó. «Si es como amigos sí, pero para algo más no. Me ha incomodado el tema de que yo no me he podido expresar», zanjó ella.