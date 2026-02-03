Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros que llegan con ganas de encontrar el amor. El popular show de citas a ciegas que se emite en Cuatro se ha convertido en uno de los formatos televisivos predilectos por el público para encontrar pareja, puesto que, tras casi 10 años en emisión, han sido muchas las personas que han logrado encontrar al amor de su vida gracias al equipo de este formato de Mediaset España. Una experiencia que, recientemente, ha querido vivir Andrea, una soltera que llegó al restaurante más famoso de la televisión desde Zaragoza. «Mi sueño más recurrente es estar en una terraza de un bar, conocer a un chico, que venga y me estampe contra la barra», dijo en su presentación.

Debido a que fue la primera en llegar al restaurante del amor, la joven, de 19 años, tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Sobera. De esta manera, el comunicador le preguntó por sus pasiones. «Escribo relatos eróticos y tengo bastantes fantasías como tríos y cosas morbosas», le contó. «Quiero probar el BDSM», agregó. «Hablar sobre sexo me encanta, lo hablo mucho con mis amigas y cuando conozco a algún chico, siempre saco yo el tema porque quiero experimentar. Es que en una relación me importa más la personalidad que el físico», confesó. Por ello, teniendo en cuenta sus gustos, el equipo del programa quiso presentarle a Carlos, su cita.

«Te pareces mogollón a Carlos Areces. Gran actor y gran cómico», le dijo Sobera al soltero, de 26 años. De esta manera, y con muchas ganas de conocer a su chica ideal, el madrileño se sinceró en su presentación. «Puedo ser muy tímido los primeros días hasta que cojo confianza, y como me atraiga físicamente y como persona, mi apego ya lo tiene», confesó.

La primera impresión entre los participantes fue bastante acertada. «Me parece bien físicamente, tiene un cuerpo decente», señaló el soltero sobre Andrea. «Creo que podría tener apego con Andrea, me parece una chica bastante simpática», agregó. Pues, rápidamente, se pusieron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor.

De hecho, descubrieron que ambos compartían una gran pasión por los videojuegos. «Suena bastante friki, pero me gustan», confesó Carlos. Asimismo, otro tema que abordaron fue el de los animales, pues la comensal le contó que es fanática de las vacas y los lobos. «Me gustaría reencarnarme en una vaca», le contó al soltero. De hecho, le confesó que tenía una «vaquita» tatuada.

La decisión final en ‘First Dates’

A nivel sentimental, Carlos le explicó que no ha tenido mucha suerte. Desafortunadamente, su última relación fue por Internet y no terminó de la mejor manera. Por ello, ahora, tan solo pide encontrar a alguien que sea buena persona, se pueda entablar una conversación y no sea infiel.

Al final de la velada, tras disfrutar de un encuentro donde no faltaron las risas, ambos lo tuvieron claro. Carlos indicó en la decisión final de First Dates que sí le gustaría seguir conociendo a Andrea en una segunda cita. De hecho, confesó que le gustaría «dar una vuelta por el parque…». Ella, por su parte, también quiso volver a quedar él. «Me ha parecido un chico bastante cariñoso», dijo a modo de conclusión.