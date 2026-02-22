Pedro Piqueras confirma su vínculo con Sara Carbonero y afirma: «Yo más no voy a decir»

Pedro Piqueras ha vuelto a demostrar públicamente el profundo afecto y la admiración que siente por Sara Carbonero, en un acto celebrado en Boadilla del Monte con motivo del homenaje al cantante Raphael. Durante su intervención ante los medios, el histórico presentador de informativos quiso subrayar la estrecha relación que mantiene con la periodista, marcada por años de trabajo conjunto y una amistad consolidada fuera de los focos.

No obstante, el comunicador evitó referirse al reciente episodio de salud que ha obligado a Carbonero a someterse a una intervención de urgencia, insistiendo en su voluntad de preservar la intimidad de su amiga.

La periodista, de 42 años, fue diagnosticada de cáncer de ovario en 2019, un proceso que afrontó con discreción y que la llevó a apartarse temporalmente de la vida pública para centrarse en su recuperación. Hace unos meses volvió a ser intervenida quirúrgicamente por una dolencia que, según su entorno, no guarda relación con aquella enfermedad, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores y el ámbito mediático. Pese a ello, Piqueras se mostró tajante al ser preguntado por este asunto: «No me gusta hablar de ello porque no quiero hablar de su situación».

Una bonita amistad

Lejos de entrar en detalles médicos, el veterano presentador ha optado por poner el foco en la dimensión humana y profesional de Carbonero, a quien definió con palabras cargadas de afecto. «Yo la quiero mucho», afirmó con serenidad, recordando la complicidad que ambos construyeron durante su etapa compartida en televisión. Piqueras nunca ha ocultado la estima que siente por la periodista, a la que considera una persona «fabulosa» y una comunicadora «única», cualidades que, en su opinión, explican el respeto que despierta dentro y fuera de la profesión.

El periodista fue aún más explícito al referirse a su imagen pública, describiéndola como «la mujer más bella del país», una expresión que refleja tanto su admiración personal como el reconocimiento a la proyección mediática de Carbonero. Aun así, se mantuvo firme en su decisión de no pronunciarse sobre el bache de salud que atraviesa: «Yo más no voy a decir», zanjó con rotundidad, dejando claro que su prioridad es proteger la intimidad de su amiga en un momento delicado.

Las declaraciones de Pedro Piqueras

Las palabras de Pedro Piqueras no son nuevas. Meses atrás, durante su participación en el pódcast Lo que tú digas, el periodista evocó la primera vez que vio a Carbonero en pantalla, cuando trabajaba en La Sexta Deportes, y confesó el impacto que le causó su presencia ante la cámara. Según relató, quedó impresionado por su naturalidad y por una voz que ha calificado de «portentosa», rasgos que, a su juicio, la convertían en «un animal televisivo» y en una profesional extraordinaria.

Aquella primera impresión se transformó con el tiempo en una relación profesional sólida, que culminó en una etapa de éxito compartido en informativos. Piqueras ha destacado en repetidas ocasiones la capacidad de Carbonero para conectar con la audiencia, así como su rigor periodístico y su estilo sobrio, cualidades que la consolidaron como una de las figuras más reconocidas de la televisión española.

Sara Carbonero adora a su compañero

La admiración entre ambos ha sido siempre mutua. La propia Sara Carbonero ha dedicado palabras de reconocimiento a Piqueras en diversas ocasiones, como en una publicación de Instagram en 2021 en la que lo definió como el «culpable» de su etapa profesional más feliz. En ese mensaje, la periodista lo describía como maestro, faro, compañero y amigo, sintetizando en una sola frase el papel determinante que el presentador desempeñó en su trayectoria.

Ese intercambio de elogios públicos refleja una relación cimentada en el respeto, la confianza y la complicidad profesional, poco habitual en un medio marcado por la competencia. Tanto Piqueras como Carbonero han defendido siempre una forma de hacer periodismo basada en la credibilidad y la cercanía, valores que explican la conexión que ambos mantienen con la audiencia y entre sí.

El silencio de Piqueras respecto al estado de salud de Carbonero no responde a una falta de interés, sino a una postura deliberada de respeto hacia la esfera privada de la periodista. En un contexto mediático donde la exposición pública suele imponerse, su actitud contrasta con la tendencia a la sobreinformación y subraya la importancia de preservar la dignidad personal en situaciones sensibles.

Mientras Sara Carbonero continúa centrada en su recuperación, el respaldo de figuras como Piqueras evidencia el cariño y la consideración que ha cultivado a lo largo de su carrera. El periodista, fiel a su estilo sobrio, ha preferido expresar su apoyo a través de elogios a su trayectoria y a su calidad humana, evitando cualquier comentario que pueda invadir su intimidad.

La escena vivida en Boadilla del Monte confirma, una vez más, que la relación entre ambos trasciende lo estrictamente profesional. Entre halagos, recuerdos y silencios elocuentes, Piqueras dejó claro que su vínculo con Carbonero permanece intacto, sostenido por años de trabajo compartido y una amistad que se mantiene firme incluso en los momentos más complejos.