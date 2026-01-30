Una inesperada foto de Sara Carbonero deja al descubierto cómo está siendo su recuperación

Sara Carbonero ha sido muy discreta antes, durante y después de su última operación, pero ha publicado una foto que ha dejado al descubierto un detalle importante. La periodista ha reunido en su cuenta de Instagram a un ejército de seguidores que le han convertido en una influencer de primer nivel. Son muchos ojos los que están pendientes de ella y en LOOK hemos reparado en un dato curioso. En la imagen que acaba de publicar se aprecia que lleva puesta una faja abdominal.

La presentadora, fiel a la prudencia que siempre le ha caracterizado, ha optado llevar sus problemas de salud en la intimidad. Ha recibido el apoyo de sus miles y miles de admiradores y eso es lo que realmente importa. De momento se conocen pocos detalles a cerca de la operación a la que se sometió hace unas semanas. Lo único que está confirmado es que entró a quirófano por un dolor abdominal que le mantuvo varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sara Carbonero con Isabel Jiménez en La Graciosa. (Foto: Instagram)

Carbonero se encontraba en Lanzarote, destino que suele frecuentar junto a su pareja. Alguna vez se ha dejado ver por allí con sus hijos y también le ha acompañado su amiga Isabel Jiménez, con la que comparte una marca de ropa llamada Slowlove. Todo iba bien hasta que empezó a encontrarse mal, pidió ayuda al equipo médico de la isla y tuvo que quedarse ingresada.

La noticia sobre el estado de salud de Sara Carbonero saltó a principios de 2026. Su recuperación ha sido lenta y tuvo que estar 13 días en planta después de salir de la UCI. Por suerte, todo salió bien y recibió el alta. Desde entonces, ha llevado una vida tranquila y relajada.

La foto de Sara Carbonero

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Sara Carbonero ha mostrado una foto que dará mucho de qué hablar. Lo primero que ha hecho ha sido compartir una canción titulada Finding Me Again, de Mary Of Gold. Este gesto demuestra lo que sus fans notaron hace mucho tiempo: la música es una de sus grandes pasiones. Lo curioso es que, tal y como podemos observar, su hijo ha heredado esta afición.

La foto que ha publicado Sara Carbonero. (Foto: Instagram)

Lucas, de tan sólo 9 años, sabe tocar el piano. Su madre se siente orgullosa de él y ha querido compartirlo con su comunidad de seguidores, sin saber que en el reflejo del cuadro que tenía delante salía su faja abdominal. Hay que aclarar que Carbonero no está escondiendo nada, simplemente lo ha mostrado de forma voluntaria porque considera que es un dato que pertenece a su privacidad. Eso sí, no sería de extrañar que antes o después terminase dando explicaciones.

La periodista no ha estado sola en ningún momento. Tanto el público, como sus familiares y amigos han estado con ella durante su último problema médico y hay que hacer una mención especial a Isabel Jiménez. Esta última ha demostrado, una vez más, que Carbonero no es sólo su socia, es alguien muy importante para ella.