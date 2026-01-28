Sara Carbonero continúa su recuperación en Madrid tras ser ingresada en un hospital en Lanzarote, a comienzos de año, por un fuerte dolor abdominal. La periodista ha sido captada junto a uno de sus mayores apoyos a la salida de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid donde, en el año 2022, tuvo que ser intervenida de urgencia por una recaída de su cáncer de ovarios.

Sara Carbonero reaparece junto a Raquel Perera

El 2026 no ha empezado para Sara Carbonero de la mejor forma. Pocos días después del comienzo de año, la comunicadora tuvo que ser ingresada en un hospital donde permaneció semanas. Su estado de salud causó una gran preocupación, aunque su entorno siempre transmitió calma. De hecho, tras las especulaciones, tuvieron que dar un paso al frente para asegurar que esta dolencia nada tenía que ver con el cáncer que le diagnosticaron hace varios años.

Durante el tiempo que permaneció en Lanzarote, Carbonero nunca estuvo sola, pues a su lado siempre estuvo su pareja, José Luis Cabrera. También su comadre, Isabel Jiménez -aunque tuvo que regresar a la Península para retomar su trabajo como presentadora de Informativos-.

Sara Carbonero con su novio en Madrid. (Foto: Gtres)

Afortunadamente, el pasado 14 de enero la ex de Iker Casillas regresaba a Madrid, donde se apuntó que continuaría su recuperación. Al igual en Canarias, Carbonero no ha estado sola en ningún momento. Tampoco para sus revisiones médicas. Ahora, la revista Semana ha mostrado, en su último número, unas imágenes de la periodista acompañada por su íntima amiga Raquel Perera, a la salida de la Clínica Universidad de Navarra. Aunque la comunicadora y la ex mujer de Alejandro Sanz se conocen desde hace tiempo, en el último año han encontrado la una en la otra un gran apoyo: «En el año en el que nuestra amistad y nuestro vínculo se hizo más fuerte si cabe. Un año de aprendizaje para las dos, de situaciones de todo tipo, buenas, regulares, malas… De pedir perdón, de perdonar. Pero siempre, siempre unidas por ese lazo invisible e irrompible».

Por ello, la coach no ha dudado en acompañar a la empresaria a una cita médica. Según reflejan las imágenes, ambas salieron del complejo hospitalario visiblemente serias en dirección al parking, aunque no en silencio, sino entablando una conversación entre ellas.

Sara Carbonero y Raquel Perera se conocen desde hace muchos años. (Foto: Gtres)

Su coincidencia con Iker y Alejandro Sanz

Al igual que Raquel Perera se ha convertido en un apoyo fundamental para la periodista -a la que incluso ha acompañado a algo tan personal e íntimo como es una revisión médica-, hace solo unas horas sus ex pasaron una velada juntos.

Alejandro Sanz presentó su documental rodeado de rostros conocidos y de amigos como Iker Casillas, ex de Sara Carbonero que, a su vez, la periodista se ha apoyado en la que fuera mujer del artista. Una coincidencia de lo más llamativa entre los ex matrimonios.