El etarra que asesinó a Tomás y Valiente entra en la lista de presos de ETA que acceden a la semilibertad

El etarra que asesinó al catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente se ha sumado la lista de presos de la banda terrorista ETA que acceden al régimen de semilibertad. Se trata de Jon Bienzobas, conocido como Karaka, quien disfrutará de la misma concesión penitenciaria de la que ya se ha beneficiado Txeroki.

La rendición de la pena, Bienzobas estaba condenado a 266 años de prisión, se produce justo en el momento en el que se cumple 30 años del asesinato del que fuera presidente del Tribuna Constitucional. El etarra entró en su despacho y le asesinó a bocarrajo.

Es precisamente el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, mismo que habla de la clasificación de los reos en función de su pena y el principio de flexibilidad de sus condenas. Y mismo apartado que se encuentra recogido en el Real Decreto mediante el cual se aprueba el citado reglamento que ha sido objeto de debate al haber concedido, entre otros, aplicar el régimen de semilibertad al sanguinario Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki.

La información, adelantada por el diario El Mundo, señala que Bienzobas podrá disfrutar de este permiso penitenciario a partir de la próxima semana. Ello, una vez que el Gobierno del País Vasco, que lidera el peneuvista Imanol Pradales, ratifique el dictamen aprobado por la Junta de tratamiento de Álava, y facilite su traslado a la prisión de Basauri, en Vizcaya.

Con todo, el etarra Karaka, podrá disfrutar de una vida fuera de la cárcel desde las 08:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche cuando, según el articulado del reglamento que le otorga la semilibertad, deberá volver a la prisión para pasar la noche. Según el permiso, podrá desempeñar desde una actividad laboral hasta participar en actividades sociales.

El que fuera miembro de la banda terrorista ETA, que fue encarcelado en Cádiz en 1999, fue acercado a prisiones próximas al País Vasco gracias al Gobierno de Pedro Sánchez tras su acuerdo con el Ejecutivo autonómico en 2021 de cesión de las competencias penitenciarias.

Benzobas o Karaka, no sólo acabó con la vida del jurista Tomás y Valiente, también lo hizo con la del trabajos de Iberduero, Rafael Sánchez Sebastián, en 1990. Organizó también un atentado con un coche bomba contra un autobús del Ejército del Aire en Madrid en 1994; además, fue responsable de uno de los depósitos de armas de ETA.