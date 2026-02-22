Pepe Álvarez, líder de la UGT, ha dado un paso más en las críticas a la CEOE por parte de los sindicatos y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Álvarez ha cargado este domingo contra la CEOE por su postura en la negociación de la nueva ley de prevención de riesgos laborales, asegurando que «les preocupa una mierda» la salud y seguridad de los trabajadores.

Álvarez ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el homenaje al fundador del Sindicato Minero SOMA, Manuel Llaneza, en Mieres, donde ha recordado que hace unos días se llegó a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo para la nueva normativa, reunión en la que no estuvo la CEOE.

El líder de UGT ha recordado que la siniestralidad laboral es algo que ocurre todos los días, con accidentes mortales o graves a diario, y ha cuestionado que la CEOE no quiera hablar de esta realidad y se centre en el absentismo laboral.

«No es absentismo, son bajas médicas», ha reivindicado, reprochando a los empresarios que echen la culpa a los trabajadores afirmando que no quieren trabajar. A su juicio, esta postura no es solo característica del empresariado, sino de «la derecha y la ultraderecha» que dicen «exactamente lo mismo».

Después de asegurar que en España solo el 4% de las enfermedades profesionales están reconocidas, frente al 15% en Alemania, ha retado a las administraciones públicas a que «cojan las empresas donde hay más bajas laborales y envíen a la inspección a ver qué condiciones de trabajo hay».

Ahora que se va a afrontar el debate de la ley de prevención de riesgos laborales, ha pedido a los diputados del Congreso que «voten en conciencia» y que, si votan en contra, sean «plenamente conscientes» de que «cuando se levanten por la mañana, lean un diario y haya un accidente de trabajo, ellos tendrán algo que ver en ese accidente de trabajo».

Álvarez se suma de esta forma a las críticas vertidas por Sánchez durante la firma del acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo, a la que no se ha sumado este año tampoco la CEOE. Sánchez fue inusualmente duro con los empresarios y les exigió que «cumplan su parte» y «»paguen más» a los trabajadores.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, respondió con un «no doy crédito» a las críticas de Sánchez. «Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria», señaló en una entrevista en COPE.

Además, el líder sindical se ha referido a los últimos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en España, asegurando que «la extrema derecha tiene las manos manchadas de sangre» y son «corresponsables de los asesinatos que se producen» porque «no los condenan».

«Quien les da amparo, quien da cobijo a estos asesinos, son la extrema derecha en nuestro país, y todavía no les he oído una condena firme», ha remarcado, para después afirmar que «la extrema derecha solo va a traer odio, división, falta de libertades, e imposibilidad de defender lo nuestro».

A las filas de UGT les ha pedido su «implicación» para luchar contra la violencia machista. «Todos y todas tenemos alguna responsabilidad, la tenemos cuando aguantamos según qué tipo de chistes de mal gusto» o cuando no se hace «una acción clara en defensa de la vida».