Robbie Williams: su edad, hijos, canciones míticas y todo sobre ‘Better Man’

La industria musical es un mundo que está en constante crecimiento. Cada vez son más los artistas que alzan su voz para darse a conocer al mundo. Pero, si hablamos de leyendas, Robbie Williams no puede faltar en la lista. El cantante de origen británico lleva más de 30 años forjando su carrera musical. Una labor con la que se ha dado a conocer a nivel internacional y con la que se ha ganado el cariño del público. Pero, ¿cuál es la historia de esta gran estrella? Realizamos un breve repaso para conocer el lado más profesional y personal del artista.

Nacido el 13 de febrero de 1974 en Stoke-on-Trent (Inglaterra), Robert Peter Williams es un cantante de pop rock, compositor y actor conocido por su carrera profesional. Desde muy joven tuvo claro que su vida laboral tendría que estar relacionada con la industria del entretenimiento. Así pues, y debido a que los estudios nunca fueron su fuerte, abandonó su formación académica y comenzó a buscarse la vida de casting en casting. Fue entonces cuando su madre le habló de una audición que buscaba chicos para un banda.

Su carrera como integrante de Take That

Robbie Williams no dudó dos veces en presentarse al casting musical. Por ello, optó por interpretar el tema Nothing Can Divide Us, de Jason Donovan. Una puesta en escena muy acertada, pues fue elegido para formar lo que, posteriormente, sería una de las boybands más exitosas de la década.

Junto a Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald y Jason Orange, el artista formó el grupo de Take That en 1990. Con ocho números 1 en la lista de sencillos más vendidos del Reino Unido, la banda cosechó todo tipo de hitos durante sus años de vida. Pero, en 1995, Robbie Williams decidió abandonar el grupo tras varios conflictos internos con sus compañeros.

Su carrera en solitario

Sin miedo a perseguir sus sueños, el británico presentó al mundo su primer sencillo como solista: una versión de Freedom de George Michael. Tras ello, publicó su primer disco, Life thru a Lens. Un proyecto muy acertado que le ayudó a alzar su popularidad, aún más si cabe.

Canciones como Angels y Millennium continuaron agrandando su nombre. De hecho, cuando publicó su tercer álbum, Sing When You’re Winning, ya su fama había alcanzado proporciones épicas. Lo años pasaron y el artista dejó claro que no necesitaba a nadie para triunfar.

Como prueba de ello, pocas semanas antes de publicar Escapology, firmó con EMI el mayor contrato discográfico en la historia de Gran Bretaña. Un acuerdo donde sumó a su fortuna 80 millones de libras. Un trayectoria donde figuran hits musicales como Feel, Angels, Rock DJ, Somethin’ Stupid, Supreme, entre otros.

Su lado más personal

En redes sociales también se ha convertido en toda una estrella. En plataformas como Instagram, el artista acumula más de 3 millones de seguidores. Un medio que utiliza para tener un contacto más cercano con su público y donde comparte todo lo relacionado con su carrera profesional.

Pro otro lado, a nivel sentimental, a principios de los 2000 salió con la también cantante Geri Halliwell, quien formaba parte de las Spice Girls. Sin embargo, su historia de amor terminó al poco tiempo. La actriz estadounidense Ayda Field terminó convirtiéndose en la mujer de su vida. Ambos se conocieron en 1997, pero no comenzaron a salir hasta el 2006.

En el 2010, la pareja se dio el «sí, quiero» en una ceremonia llevada a cabo en su mansión de Beverly Hills. Una historia de amor que ha perdurado desde entonces. De hecho, la pareja ha dado la bienvenida al mundo cuatro hijos en común: dos niñas (Theodora y Colette), y dos niños (Charlton y Beau).

Better Man, su nuevo proyecto

La carrera profesional de Robbie Williams es digna de ser representada en pantalla. Por ello, este próximo 1 de enero del 2025 lanzará su biopic. Presentado bajo el título de Better Man, el artista realiza un repaso por sus años de carrera. Todo ello desde una perspectiva creativa y personal.

La película narra la arrolladora ascensión de Williams a la fama, su dramática caída y su notable regreso. Un repaso que abarcará sus primeros años de vida en su tierra natal y donde no faltarán aspectos relacionados con sus años en Take That.