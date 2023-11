Robbie Williams, destrozado en pleno concierto al recordar sus adicciones

Robbie Williams, uno de los grandes nombres de la música, se encuentra en plena gira y, en uno de sus conciertos más recientes, ha vivido un momento muy emotivo. Fue en su concierto del pasado 16 de noviembre en Sídney donde se emocionó recordando la etapa más dura de su vida al sincerarse sobre la batalla que luchó en el pasado contra las adicciones.

El cantante británico contaba cómo su visita a Australia para el rodaje de su película biográfica, Better Man, había sido crucial en su vida: «Vine e hice algunos shows en Australia para Better Man y me sentí abrumado por el hecho de que estos asientos se llenen de seres humanos que vienen a mi show. Me hizo recordar esos momentos más profundos y oscuros, donde esta voz era más fuerte.»

Robbie Williams gets emotional as he reveals how trip to Australia amid pandemic helped him become the ‘happiest he has ever been’ and details struggles with addiction: ‘I didn’t know how to be a human’ https://t.co/ziRXpX8Dmm pic.twitter.com/OlANPLqcbP

