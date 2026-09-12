Indiscutiblemente, uno de los formatos más conocidos y exitosos de la televisión es Gran Hermano. El popular reality de convivencia ha formado parte de la parrilla televisiva española durante mucho tiempo. Sin embargo, bien es cierto que ha perdido bastante audiencia durante los últimos años. El motivo de esta situación puede deberse a que el público ya se ha cansado de ver siempre lo mismo, de que los participantes no entretengan tanto o por la falta de esencia. Y es que, hace no mucho tiempo, la organización llegó a expulsar a dos concursantes por burlarse del espíritu de GH.

Todo sucedió en la edición de GH 12. Julio, conocido como ‘El Feroz’, y Flor, una joven argentina, fueron expulsados de manera disciplinaria por intentar engañar a la organización. Al parecer, los participantes conectaron rápidamente al entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. La atracción fue tan instantánea entre ellos que poco tardaron en comenzar un romance. Pero, ciertos comentarios y algunos comportamientos terminaron por dejar claro que su relación era fruto de una estrategia planeada antes de entrar a concursar.

Mercedes Milá a los participantes de ‘Gran Hermano’: «Habéis jugado sucio…»

Como es evidente, esta situación rompe por completo las normas de Gran Hermano. Por ello, fueron expulsados de inmediato. Y es que, Julio y Flor, supuestamente, tenían como objetivo generar notoriedad, asegurar permanencia en el concurso el mayor tiempo posible y, después, tener ganancias al presentarse en los platós de televisión.

Pero, si algo tiene Gran Hermano es que hay cámaras por todos lados. Por lo tanto, «el pacto» fue descubierto. Una situación que no le hizo nada de gracia a Mercedes Milá, que por aquel entonces era la habitual presentadora del formato. Y es que, la periodista se mostró implacable con los participantes. «Sus actitudes han ido totalmente en contra de la esencia del programa y por ello hemos decidido expulsarles», comenzó diciendo.

Teniendo a los responsables de frente, Milá fue muy directa con ellos. «Vuestro comportamiento desvirtúa por completo el espíritu y los principios más básicos del concurso», le dijo en nombre de la organización. «Habéis jugado sucio y habéis mentido, y eso no se puede hacer. Se entra a jugar, no a engañar», añadió. Ante ello, los participantes intentaron justificarse. Pero, la estrategia ya era evidente. «Todos sabemos que el que entra en Gran Hermano va a vivir mucho mejor cuando salga de aquí y va a ganar dinero. Nadie lo dice, pero es así. Es una manera de ganar 200.000 euros y comprarse un chalet», comentó. Tras ello, no se ha vuelto a saber nada más de Julio ni de Flor.