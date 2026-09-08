El Gobierno de Pedro Sánchez rectifica y el Congreso debatirá la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares después de que los socialistas hayan retirado el veto inicial a su tramitación después de ser aprobada por el Parlament balear.

El Ejecutivo central se había opuesto argumentando que supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

En un escrito registrado en el Congreso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales trasladaba su rechazo a la proposición de ley, justificando una reducción de ingresos como consecuencia de la congelación de tarifas aeroportuarias y de una posible limitación del crecimiento del tráfico aéreo.

En concreto, indicaba que la aprobación de la ley tendría un «efecto directo» en las tarifas y el tráfico aéreo, con una repercusión económica «muy significativa» en la cuenta de resultados de Aena y, por ende, en los dividendos.

Ello, señalaba, supondría una merma en la partida de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, que debería compensarse a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes.

El Gobierno estimaba que, al no producirse el incremento del tráfico previsto en 2026 en los aeropuertos de las islas (manteniendo los 47,2 millones de pasajeros de 2025 y no 49 millones), los ingresos de Aena se reducirían en 32,5 millones de euros.

Entre otros cálculos para justificar su oposición, la Secretaría de Estado subrayaba que, si se mantiene la tarifa aeroportuaria media en la red de Aena de 2025, en lugar de la aprobada para 2026, se dejarían de ingresar 32,9 millones de euros.

La iniciativa legislativa recibió en la Cámara balear los votos favorables de Més per Mallorca -impulsores de la ley-, PP, Més per Menorca y los diputados no adscritos (34). El PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron (19), mientras que Vox fue el único grupo que votó en contra (5).

El Govern balear, por su parte, defiende la cogestión aeroportuaria, como una herramienta para poner límites al crecimiento de Aena. Para el Ejecutivo, es una pieza fundamental dentro de la hoja de ruta del Govern para transformar el modelo turístico de nuestras islas hacia uno más sostenible y equilibrado, y considera que ha llegado el momento de que Aena se implique en esta estrategia, para que Baleares tenga voz y capacidad de decisión en la gestión de sus aeropuertos.

Así, la portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, confiaba pese a todo la semana pasada en que «no todo sea caja y que las trabas no sean en términos de tener más o menos recursos».

«Este Govern ha defendido que necesitamos poner límites al crecimiento de Aena para poder alinearla con las políticas de contención que defendemos. Paso a paso”, precisaba Estarellas.

Desde las filas de los separatistas de Més per Mallorca, ha sido el diputado Vicenç Vidal el que ha informado que, tras la «presión» ejercida al Gobierno central, ha conseguido que el Ejecutivo retire este veto a esta ley y se ha mostrado satisfecho por este «paso adelante».