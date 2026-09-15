Sánchez invertirá 1.000 millones en los aeropuertos de Baleares pese al rechazo social a cualquier ampliación de la actividad

El Gobierno de Sánchez ha anunciado que invertirá 1.000 millones en los aeropuertos de Baleares pese al rechazo social a cualquier ampliación de la actividad convocada para el próximo día 20 en Palma e Ibiza.

Para ello, el Ejecutivo ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031 y que contempla una inversión de 1.030 millones de euros en los aeropuertos de Baleares.

La inversión se distribuye, en concreto, en 621 millones para el aeropuerto de Palma; 229,7 millones en el de Ibiza; 170,7 millones en el de Menorca y 7,9 millones de inversión en el aeropuerto de Son Bonet.

En el caso de Palma, el Gobierno invertirá 621,6 millones de euros en los próximos cinco años y entre las principales actuaciones, destacan la mejora de la seguridad, con actuaciones en máquinas de inspección de equipajes, entre otras actuaciones.

También hay previstas actuaciones en campo de vuelo y plataforma, mejoras en la terminal, como la renovación de pasarelas de embarque, entre otras.

Las inversiones irán encaminadas igualmente al incremento de la seguridad operacional, con un nuevo edificio de salvamento y extinción de incendios y la renovación y mejora de sistemas eléctricos.

En el caso de Ibiza, la inversión en este aeropuerto será de unos 229,7 millones de euros para el periodo 2027-2031, con actuaciones como la adecuación del control de seguridad para la instalación del equipamiento de última tecnología que necesita una mayor superficie, así como la adaptación normativa de control fronterizo; la creación de una única zona que dé acceso a un área de embarque no Schengen, y actuaciones en campo de vuelo y plataforma.

En Menorca, el Ejecutivo central destinará 170,7 millones de euros en los próximos cinco años para la adecuación del control de seguridad para la instalación del equipamiento de última tecnología que necesita una mayor superficie, así como la adaptación normativa de control fronterizo; la creación de una única zona que dé acceso a un área de embarque no Schengen y de nuevas puertas de embarque asistidas por pasarelas. También, como en el resto, actuaciones en campo de vuelo y plataforma.

La inversión en Son Bonet será de 7,9 millones de euros para el periodo 2027-2031, con actuaciones como mejora de la urbanización, accesos y acometidas; actuaciones en campo de vuelos y plataforma, tales como la adecuación de pavimento y ampliación de plataforma, así como mejoras en sistema de drenaje.

También se prevén mejoras en la seguridad, de forma concreta del vallado perimetral y actuaciones en el marco del proyecto de la planta solar.