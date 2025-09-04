El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha asegurado este jueves, 4 de septiembre, que el «vacío» que deje Ryanair en ciertas rutas regionales será cubierto «con el paso de los meses» por otras aerolíneas. Igualmente, Lucena ha desmentido las acusaciones de la aerolínea irlandesa sobre una subida excesiva de las tasas aeroportuarias, y ha calificado la actuación de Ryanair como una «táctica de alarma» para obtener subvenciones.

El presidente del gestor de aeropuertos ha indicado que «el sistema aeroportuario español, que es un modelo de referencia en el mundo, no puede articularse en función de los caprichos, las mentiras y el egoísmo de una sola aerolínea».

Además, ha subrayado que pese a que Aena no puede obligar a ninguna compañía a operar en un aeropuerto, sí trabajará para «persuadir, desde la racionalidad», a otras aerolíneas para que cubran las rutas que abandone Ryanair. Así lo ha afirmado Lucena en declaraciones al programa La hora de La 1.

Lucena ha señalado que el millón de pasajeros que Ryanair asegura que recortará en aeropuertos españoles sólo representa el 0,7% del total de las reservas para la temporada de invierno en España. Por otro lado, ha destacado que, «en términos netos», Ryanair «va a subir el número de pasajeros y de vuelos» en el país.

«La estrategia de Ryanair la conoce todo el mundo en el sector en Europa, es una estrategia que consiste en crear alarma en la opinión pública con un único fin, que se ceda a sus peticiones y se les subvencione la actividad, bien con el dinero de los contribuyentes, bien con el dinero de empresas como Aena», afirmó el ejecutivo.

El presidente de Aena ha acusado a Ryanair de «no ser honesta» en el debate, ya que la subida de las tarifas de Aena es de solo 0,68 euros por pasajero, una cantidad que considera «insignificante» en la decisión de un viajero. En contraposición, ha recordado que Ryanair ha incrementado sus precios en un 21% en el último año.

Según Lucena, la polémica no se debe a las tarifas, sino a un «juego» de la aerolínea para «poner la bota en el cuello» a los gobiernos y ayuntamientos para que subvencionen su actividad. Esta táctica, ha dicho, es conocida y la ha aplicado en otros países como Alemania, Italia o Francia.

La respuesta del presidente de Aena

El presidente de Aena ha recalcado que España es «un país serio» y que Aena, una empresa «más grande que Ryanair» y con «mucho prestigio», no va a ceder a presiones. «Aquí ha quedado claro que así no. Usted no me va a avasallar porque el sistema aeroportuario español se vería gravemente perjudicado», ha concluido.

Maurici Lucena ha mostrado su confianza en que las rutas afectadas serán recuperadas por otras compañías Ha puesto como ejemplo el aeropuerto de Vigo, que a pesar de la «desazón» generada por la actitud de Ryanair, «va a mejorar» su volumen de tráfico porque otras aerolíneas sí ven el atractivo del destino. También es el caso de la ruta Valladolid-Barcelona que a partir de ahora será operada por Vueling.

El ejecutivo de Aena ha finalizado asegurando que el sistema aeroportuario español es «bastante único en el mundo» por su modelo «solidario», en el que los aeropuertos más grandes financian las pérdidas de los más pequeños. Por todo ello ha insistido en que Aena, en colaboración con las administraciones territoriales, intentará que esos aviones «vuelvan» a los aeropuertos regionales.