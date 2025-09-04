Estos son los aeropuertos de España donde Ryanair dejará de operar

La aerolínea Ryanair va a disminuir su actividad en los aeropuertos españoles en un 16% durante la próxima temporada de invierno 2025-2026 respecto a la temporada invernal anterior. Esta reducción de su capacidad implicará la pérdida de más de un millón de plazas de vuelo, a lo que hay que sumar otras 800.000 plazas que han sido eliminadas en la temporada estival, hasta un recorte total de casi dos millones en 2025.

La empresa irlandesa asegura que desviará dichas plazas a vuelos de Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia. Así, la aerolínea low cost ha reducido su capacidad en España en un 41% (unas 600.000 plazas) desde los aeropuertos peninsulares y en un 10% desde las Islas Canarias (400.000 plazas). En total, la disminución de capacidad supone la pérdida de un millón de billetes en la temporada invernal y hasta dos millones en 2025.

Aeropuertos donde Ryanair deja de operar

Las bases de la aerolínea irlandesa que cierran son:

Aeropuerto de Jerez : donde ya había cesado su actividad desde este verano.

: donde ya había cesado su actividad desde este verano. Aeropuerto de Tenerife Norte : la compañía dejará de volar hacia este aeropuerto a partir de este invierno.

: la compañía dejará de volar hacia este aeropuerto a partir de este invierno. Aeropuerto de Vigo : suspenderá todos sus vuelos a partir de 2026.

: suspenderá todos sus vuelos a partir de 2026. Aeropuerto de Valladolid: ya había suprimido su actividad en verano.

Aeropuertos con menos vuelos de Ryanair

La aerolínea reducirá sus rutas en los siguientes aeropuertos:

Asturias : -16% de rutas.

: -16% de rutas. Santiago de Compostela : 7 rutas menos.

: 7 rutas menos. Santander : -38%. Dejará de volar a Roma , Milán , París y Viena .

: -38%. Dejará de volar a , , y . Vitoria : -2% de rutas.

: -2% de rutas. Zaragoza: -45%. Elimina las rutas a París y Palma.

Vuelos de Ryanair suprimidos

En de las Islas Canarias, además del cierre de la base en Tenerife Norte, Ryanair ha cancelado otras 19 conexiones directas entre la península y el archipiélago. En total, habrá 36 rutas menos que afectarán a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Aeropuertos a los que no afectará

Los aeropuertos españoles que no se verán afectados por la reducción de capacidad de la aerolínea de bajo coste son: Almería, Alicante, Barcelona, Castellón, Ibiza, Madrid, Málaga, Murcia, Menorca, Sevilla, Palma y Valencia.

El conflicto con Aena

El origen del conflicto es la propuesta de Aena de subir las tasas aeroportuarias en 0,68 euros en 2026, una decisión que, según la empresa pública se ajusta a la legislación y supone una subida «insignificante» para el viajero, y ha señalado que Ryanair ha incrementado el precio de sus billetes un 21% en el último año.

Esta propuesta ha derivado en un enfrentamiento con Ryanair, que ha puesto condiciones a sus inversiones en España como parte de su plan de crecimiento en nuestro país, que incluye la inversión de 2.831 millones de euros en los próximos siete años.

Entre las exigencias, la aerolínea irlandesa ha rechazado el aumento de tasas de Aena para el año 2026, ha pedido la congelación de tarifas aeroportuarias, así como la implantación de sistemas de incentivos para SAF. Ante ello, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha acusado a la aerolínea irlandesa de ejecutar una estrategia basada en el «chantaje» para conseguir beneficios económicos.