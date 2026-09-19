Según la psicología, las personas que siempre tienen el coche sucio no lo hacen por pereza, en realidad es un síntoma claro de baja autoestima

El coche es uno de los espacios en los que muchas personas pasan más tiempo a diario y, por eso, su estado puede terminar reflejando determinados hábitos de quien lo utiliza. La idea de que un coche permanentemente sucio es una señal inequívoca de baja autoestima se ha extendido en redes sociales y medios, pero la psicología ofrece una explicación bastante más compleja. La evidencia disponible sobre el desorden sí relaciona determinados entornos caóticos con estrés, sobrecarga y bienestar psicológico, aunque no permite diagnosticar la autoestima de una persona simplemente mirando su coche.

El coche como extensión del día a día

Un coche puede convertirse fácilmente en un espacio de almacenamiento cotidiano, como con botellas, tickets, ropa, bolsas o restos de comida que pueden acumularse cuando las obligaciones se suceden. Esto no significa necesariamente que exista un problema psicológico. La falta de tiempo, las rutinas laborales, los desplazamientos frecuentes o, simplemente, otorgar poca importancia a la limpieza pueden explicar por qué algunas personas tardan semanas en ordenar el interior.

La investigación sobre personalidad sí ha encontrado relaciones entre determinados comportamientos de organización y rasgos como la responsabilidad o la meticulosidad.

El desorden puede aumentar el estrés

Donde sí existe evidencia científica es en la relación entre los entornos desordenados y determinadas experiencias psicológicas. Investigaciones sobre el desorden en casa han encontrado asociaciones con un menor bienestar y con una percepción más negativa del propio espacio. Otros trabajos experimentales han analizado cómo los ambientes caóticos pueden influir en el estrés y las emociones negativas.

Estos resultados pueden ayudar a entender por qué algunas personas se sienten incómodas cuando conducen en un coche abarrotado de objetos. Sin embargo, hay que distinguir entre que el desorden pueda afectar al bienestar y afirmar que el desorden sea consecuencia directa de una determinada personalidad. Son relaciones diferentes y la psicología no permite establecer una causa única a partir de una conducta aislada.

La relación entre desorden y bienestar tampoco funciona siempre en una única dirección. Algunos estudios señalan consecuencias negativas del exceso de desorden, mientras que otros trabajos recuerdan que el significado que una persona atribuye a sus objetos y a su espacio también influye en cómo experimenta ese entorno.