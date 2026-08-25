La psicología dice que las personas que no soportan ver objetos desordenados no son maniáticos, en realidad su cerebro intenta reducir la fatiga mental

Los expertos en psicología acumulan años centrando sus estudios en un grupo de personas: las que no soportan ver objetos desordenados. Las conclusiones a las que han llegado los especializados en estudiar la conducta humana son que esto no tiene nada que ver con la tendencia de estas personas a ser maniáticas, sino que esta práctica ayuda a su cerebro a reducir la fatiga mental. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas a las que les incomoda ver objetos desordenados.

Este es un mandamiento que muchas personas siguen en su día a día y tiene que ver con la apuesta por el orden y la manía de ver las cosas desordenadas. Esto se acrecienta en muchas personas que pueden llegar a listar por orden todos los productos cada vez que acuden al frigorífico. Esto es algo por lo que pasan muchas personas y una de ellas se llama David, se apellida Beckham y en su día explicó sus manías como persona ordenada.

«Todo debe estar ordenado en línea recta y las cosas siempre deben ser pares. Cuando meto los refrescos en la nevera, deben ser números pares; si son impares, quito uno y lo meto en un armario distinto», ha afirmado en alguna entrevista que se ha centrado en esta personalidad del hoy propietario del Inter de Miami de Leo Messi. «Si voy a un hotel, antes de relajarme tengo que poner todos los panfletos y los libros que haya en la habitación dentro de un cajón. Todo debe estar impecable», afirmó sobre una obsesión que lleva incluso fuera de casa.

La psicología y las personas que no pueden ver objetos desordenados

Expertos en psicología han estudiado estas conductas humanas y han sacado en claro, después de realizar varias investigaciones, que las personas que no soportan ver objetos desordenados no son maniáticas; en realidad, su cerebro intenta reducir la fatiga mental. Así que, más que por obsesión, el arte de ordenar las cosas tiene que ver con darle un respiro a su cerebro, que estará más sano cuando pueda ver todas las cosas perfectamente colocadas.

Expertos en psicología de la Universidad de Princeton han demostrado recientemente que los entornos con muchos estímulos visuales reducen la capacidad de concentración e incluso son capaces de elevar los niveles de cortisol de una persona. Es decir, ver un espacio desordenado obliga al cerebro a procesar una información extra y lo somete a cierto estrés. ¿El motivo? Cada objeto desordenado es una tarea pendiente que el cerebro registra e impide que se desconecte por completo.

Según estos psicólogos expertos en la materia en un artículo que recoge La Nación, un entorno ordenado dará a las personas estabilidad y orden interno. Además, estos investigadores sacaron en claro que las mentes más sensibles visualmente tendrán un estrés mayor al ver un espacio más desordenado. Así que la psicología dice que ordenar estos objetos será un buen ejercicio para poder calmar la mente y bajar los niveles de estrés de una persona.

Los beneficios del orden serán mejorar el descanso, la claridad mental, tener una mayor facilidad para enfocarte en el trabajo y, por supuesto, ahorrar tiempo para encontrar las cosas con rapidez.