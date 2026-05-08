La consellera Fernández sale en defensa del Tercer Sector balear tras la carga de Vox contra el colectivo

El Consell de Govern ha aprobado el paquete social de 15,3 millones de euros destinado a paliar en Baleares los efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Próximo.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern para dar cuenta de los detalles del paquete de medidas.

Este paquete de medidas, anunciado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, complementará el primer decreto de 160 millones de euros aprobado recientemente por el Govern para proteger a los sectores económicos, las pymes y los autónomos, ante el contexto de incertidumbre internacional y el aumento de la inflación.

Concretamente, contempla 5,7 millones de euros para ayudas extraordinarias para las familias, conciliación y cobertura de las necesidades básicas; tres millones para reforzar los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos; y más de 2,3 millones de euros para garantizar la vivienda y recursos residenciales a colectivos vulnerables.

También se prevé destinar más de 2,6 millones de euros para agilizar ayudas y prestaciones sociales, que se traducirán en la incorporación de 18 nuevos puestos de trabajo no estructural para gestionar ayudas y prestaciones.

La consellera ha subrayado que las 20 medidas que contempla el paquete son el resultado de las reuniones mantenidas con otras Consellerias, ayuntamientos, consells insulares, grupos parlamentarios y entidades sociales.

En todos los encuentros, ha apuntado, se ha coincidido en la necesidad de que las medidas no aumenten la carga burocrática para las familias y entidades, y que se puedan conceder de la forma más ágil posible.

Igualmente, ha previsto que las medidas estén plenamente en vigor en «las próximas semanas», teniendo en cuenta que la mayoría de estas estarán canalizadas a través de herramientas ya en marcha como determinadas convocatorias de subvenciones.

La única nueva convocatoria que «a lo mejor tarda un poquito más en salir», ha explicado, es la que va destinada a paliar el incremento de costes por servicios de alimentación y transporte de las entidades.