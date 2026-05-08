La consellera Fernández sale en defensa del Tercer Sector balear tras la carga de Vox contra el colectivo
"El tercer sector social que tenemos aquí en Baleares es para sentirse orgullosos"
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha salido este viernes en defensa de las organizaciones que conforman el Tercer Sector en Baleares tras los ataques que estas organizaciones recibieron esta semana por parte de la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. Fernández ha defendido el trabajo y la colaboración que mantiene su Conselleria con el Tercer Sector Social, tras ser preguntada por las críticas de Vox a estas organizaciones.
«Puede haber entidades que lo hagan mejor o peor, pero el tercer sector social que tenemos aquí en Baleares es para sentirse orgullosos», ha dicho, a la vez que ha destacado este sector en las Islas entre los «más potentes y pioneros» del país y de «los que mejor trabaja».
Es la respuesta de Fernández tras ser preguntada por OKBALEARES por las críticas y sospechas lanzadas por Vox esta semana. Manuela Cañadas pidió un control más firm sobre la actividad de estas entidades y dudó de que tuvieran la mano demasiado abierta a la hora de filtrar a quién dan sus ayudas con dinero público del Govern.