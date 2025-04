El padre de Lamine Yamal reconoce que era del Madrid: «Pero ahora me da de comer el Barça»

El padre de Lamine Yamal ha reconocido públicamente el amor que profesaba por el Real Madrid hace unos años antes de hacerse del Barça. Esta polémica confesión ha tenido lugar en una charla con Jijantes, donde Mounir Nasraoui ha dejado claro que «aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça».

En esta intervención, Nasraoui también aprovechó para elogiar a su hijo. «Cuando nació Lamine, el primer segundo que lo cogí, le dije vas a ser el mejor jugador del mundo», asegura el padre del internacional español. Una premonición que le ha venido como anillo al dedo para elogiar a uno de los mejores futbolistas con tan solo 17 años.

La celebración desmedida del padre de la joven estrella del Barcelona en la ya conocida como ‘Champions de las remontadas’, en la temporada 2021/2022, ha despertado burlas y críticas de los seguidores del Real Madrid, al igual que ha generado muchas dudas en algunos aficionados del Barça.

Y es que a pesar de estar profundamente arraigado en el club catalán, su padre no apoyaba al Barça por aquel entonces, sino al eterno rival. Este hecho quedó evidenciado en un vídeo que apareció en redes sociales durante este mes de abril, con Nasraoui ataviado con una camiseta y un pañuelo en la cabeza, ambos con el escudo del club blanco.

Sin embargo, el cambio en los gustos futbolísticos del padre de la joven estrella del Barcelona ha quedado bastante claro tras los efusivos festejos de Nasraoui después de que el club azulgrana conquistara su 32ª Copa del Rey tras vencer por 3-2 al Real Madrid en la prórroga de la final que se disputó en el estadio de La Cartuja en Sevilla.

Lamine está llamado a ser la piedra angular del Barça durante las próximas décadas. La perla culé entró en la disciplina azulgrana en 2014, cuando tenía apenas siete años. Desde el equipo prebenjamín, Lamine fue creciendo, desarrollándose como futbolista y avanzando categorías hasta debutar con el primer equipo en abril de 2023, a las órdenes de Xavi Hernández.