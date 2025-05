El vídeo de Modric que emociona al madridismo: rompió a llorar en el autobús de camino al Bernabéu

Luka Modric ha protagonizado uno de los momentos más conmovedores de la temporada para el Real Madrid y su afición. Todo ocurrió en la previa del último partido del croata en el Santiago Bernabéu, cuando, durante el trayecto en autobús hacia el estadio. El 22 de mayo, dos días antes del último encuentro liguero ante la Real Sociedad, la entidad blanca anunció oficialmente que el ’10’ jugaría su último partido en el coliseo de Chamartín.

Entonces, cuando el equipo se dirigía hacia estadio en autobús, las emociones le sobrepasaron y rompió a llorar. Real Madrid TV siguió el último trayecto de Modric hacia el Bernabéu y las imágenes, que rápidamente se difundieron por redes sociales, muestran a un Luka visiblemente emocionado, intentando secarse las lágrimas mientras Lucas Vázquez, sentado a su lado, le ofrecía consuelo y apoyo. Además, el lateral también disputaba su último partido en la capital española.

Llegados al Santiago Bernabéu, el ambiente fue especial. Desde el calentamiento, los aficionados corearon el nombre de Modric y de Carlo Ancelotti, y durante el partido no dejaron de ovacionarles. Cuando fue sustituido, todas las gradas blancas se pusieron en pie para despedirse del croata con una larga ovación, mientras sus compañeros y rivales le hacían un pasillo, sinónimo de la grandeza de su leyenda como futbolista.

El último día de Luka Modric como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Es imposible no emocionarse con este video, he llorado y mucho. Uno de los nuestros para toda la vida 🥹🤍 pic.twitter.com/KS2ixRpogW — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 25, 2025

El adiós de Modric al Bernabéu

Y al final del encuentro, después de Carletto, Luka se despidió de su querida afición. El legendario centrocampista croata, entre lágrimas, se dirigió a los madridistas con un discurso cargado de gratitud y recuerdos imborrables, en el que dejó una frase para la historia: «No llores porque terminó, sonríe porque sucedió».

El estadio entero se puso en pie para ovacionar a Modric, que apenas podía contener la emoción al tomar el micrófono. «Ha llegado el momento que nunca quise que llegara… pero ha sido un viaje largo y maravilloso», confesó el balcánico, agradeciendo al club, al presidente Florentino Pérez, a todos los entrenadores, compañeros y a su familia por acompañarle en este camino. «Muchas gracias de corazón», expresó ante un Bernabéu entregado.

Modric destacó que, más allá de los títulos y los éxitos deportivos, lo más valioso que se lleva es el cariño y el amor de la afición: «El mayor trofeo que he ganado es vuestro cariño y el amor que me habéis dado todos los días. No hay palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años». Aunque el partido ante la Real Sociedad fue su último en el Bernabéu, el croata aún tiene un reto por delante: el Mundial de Clubes. «Sería increíble terminar mi carrera en el Madrid con un título más. Ojalá estemos a la altura con un nuevo entrenador y celebrarlo con nuestra gente», declaró en Real Madrid TV, mostrando su ilusión por cerrar su etapa en el club con un último trofeo.

El croata repasó algunos de los momentos más especiales vividos en el estadio, como la remontada ante el Paris Saint-Germain, que considera su recuerdo favorito en el Bernabéu. Además, dedicó unas sentidas palabras a su familia, a quienes definió como «los pilares» de su carrera, agradeciendo su apoyo incondicional, especialmente en los momentos más complicados.

Para zanjar su discurso, el ’10’ eligió una frase que resume el sentir de toda una afición: «No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. ¡Hala Madrid y nada más!». La despedida de Luka Modric marca el final de una era dorada en el Real Madrid, pero su legado y el cariño del madridismo permanecerán imborrables en la historia del club.