El emotivo adiós de Modric al madridismo: «No llores porque terminó, sonríe porque sucedió»

Entre lágrimas y un sonoro aplauso del Santiago Bernabéu, Luka Modric cogió el micrófono para dirigirse a su afición por última vez: «Ha llegado el momento que nunca quise que llegara…», comenzó diciendo la leyenda con una voz temblorosa, «pero ha sido un viaje largo y maravilloso», reconoció. Casi no podía ni hablar, todo el estadio estaba en pie coreando su nombre y aplaudiéndole.

Pese a que no podía ni hablar, Luka Modric sacó fuerzas de donde no tenía para dar las gracias a una afición que le ha apoyado desde el minuto uno que pisó este estadio y que le ha llevado en volandas hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. En primer lugar, el croata quiso dar las «gracias al club» y «al presidente Florentino Pérez», uno de los responsables de que el 10 haya vestido esta camiseta durante tantos años.

«Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez, a todos los entrenadores durante todos estos años, mis compañeros que me acompañaron en este camino y toda la gente que me ha ayudado este tiempo. Muchas gracias de corazón», señaló. Modric también tuvo palabras de agradecimiento para su familia, los que le han acompañado en este»maravilloso» viaje: «Gracias a mi familia también, sin ellos todo esto no sería posible».

«Es difícil…», insistía con lágrimas en los ojos y visiblemente afectado por tener que decir adiós a la que ha sido su casa durante tantos años. «Al final hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos, hemos ganado muchos trofeos aquí, pero el mayor trofeo que hemos ganado es vuestro cariño y el amor que me habéis dado todos los días. No hay palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años».

Por último, Luka Modric se despidió con una frase muy típica para poner el punto y final a su discurso y a una etapa extraordinaria en el Real Madrid: «Quiero decir una frase que he visto y que me gusta mucho: «No llores porque terminó, sonríe porque sucedió». ¡Hala Madrid y nada más!».

Modric sueña con despedirse con otro título

Ya en Real Madrid TV, Modric reconoció que «sería increíble terminar mi carrera en el Madrid con un título más». El de la Real Sociedad ha sido su último partido en el Santiago Bernabéu, pero no el último con la camiseta del Real Madrid, ya que todavía le queda un último baile, el Mundial de Clubes.

«Todavía queda un reto muy importante, el Mundial de Clubes, y vamos con la ilusión y las ganas de intentar ganarlo. Sería increíble terminar mi carrera en el Madrid con un título más. Ojalá estemos a la altura con un nuevo entrenador y celebrarlo con nuestra gente», aseguró.

Luka comenzó su declaración dando las gracias a la afición: «Mi mayor trofeo es este cariño y amor de la gente, del madridismo. No hay palabras. Desde el día 1 hasta este día, es con lo que me voy a quedar, además de con lo conseguido, pero esto es lo máximo para mí. Esto se queda para toda la vida, este amor y cariño. Gracias de corazón por todo esto».

«Es un día muy emocionante para mí, donde menos he llorado ha sido en el campo. Camino del estadio y en el vestuario ha sido muy difícil para mí. Esto no lo pensaba, no lo había soñado. Estoy muy muy agradecido y contento porque esto ha pasado, por el homenaje y por todo lo que me pasó durante estos casi 13 años», agregó.

Pregunta que con qué momento del Santiago Bernabéu se quedaba, Modric dijo que el de la remontada al PSG. Aunque ha habido grandes partidos, para el croata el mejor fue aquel: «En el Bernabéu ha habido muchos partidos increíbles. La Champions de las remontadas contra el PSG, Chelsea, City… si tengo que elegir un momento, es el del PSG. Dije que si ganábamos ese partido ganábamos la Champions y así fue».

Por último, Luka le dedicó unas palabras a su familia por su apoyo durante todos estos años: «Para mí mi familia es lo más importante, te da estabilidad y mi mujer y mis hijos han estado conmigo y me han apoyado en todos los momentos, sobre todo en momentos complicados y esto significa mucho. No hay palabras para agradecerles. Han sido los pilares para mí, durante toda mi carrera».