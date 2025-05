El Bernabéu despide a Modric y Ancelotti con dos espectaculares tifos

Día de despedidas en el estadio Santiago Bernabéu. Dos leyendas se van del club blanco y el coliseo madridista quiso despedirlas como se merece. Luka Modric se enfundó por última vez la camiseta blanca en el vestuario del Real Madrid para jugar su último partido en casa. No será el último jugando con la elástica que ha lucido con tanto brillo desde hace 13 años, ya que todavía le queda el Mundial de Clubes, pero sí será la última vez que lo haga en Chamartín. Por otro lado, Carlo Ancelotti sí se despedirá de su banquillo para siempre. El italiano dejará de ser el técnico de la entidad madridista este sábado para comenzar a partir del lunes una nueva aventura en la selección brasileña.

Para el día del adiós, el Santiago Bernabéu lució sus mejores galas y en los prolegómenos del encuentro desplegó dos lonas, una en cada lateral del estadio, en la que se homenajeaba a Modric y Ancelotti. En la del fondo sur se podía ver a Luka con la Champions y la frase «gracias, leyenda», mientras que en el fondo norte aparecía Ancelotti y la frase «gracias, Carletto». También se llevaron dos grandes ovaciones cuando fueron presentados por la megafonía del estadio y en el centro del campo se colocó una camiseta gigante con el número ’10’ que luce el croata.

El Real Madrid ha dicho adiós a dos de sus mayores leyendas en la misma tarde. Modric se va del conjunto blanco como el futbolista más laureado en la historia de la entidad madridista. El croata ha ganado 28 entorchados que podrían ser 29 si conquista el Mundial de Clubes este verano en Estado Unidos. Por otro lado, Ancelotti se va como el entrenador con más títulos, después de ganar 15.

Ancelotti se marcha con un palmarés inigualable: dos Ligas, tres Champions, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental. Un total de 15 títulos que lo convierten en el entrenador más laureado de la historia del club blanco, superando por uno a Miguel Muñoz.

Por otro lado, en el palmarés de Modric figuran seis Champions, cinco Supercopas de Europa, seis Mundiales de Clubes o Copas Intercontinentales, cinco Supercopas de España, dos Copas del Rey y cuatro Ligas. A esto se suman galardones individuales como el Balón de Oro y el premio The Best en 2018, además de ser incluido en el once ideal de la FIFA entre 2015 y 2019.