Rodrigo no es una opción real para el Madrid

Rodrigo Hernández no es una opción real para el Real Madrid en estos momentos. El actual Balón de Oro gusta mucho en el estadio Santiago Bernabéu, donde están convencidos de que encajaría a la perfección uno de los mejores jugadores del planeta, pero ahora mismo es imposible. O, por lo menos, este verano el internacional español no tiene ninguna posibilidad de vestir de blanco en Chamartín. En el futuro nadie sabe lo que sucederá, pero ahora mismo no es una posibilidad.

En el Real Madrid han cerrado la puerta de entrada tras concretar el fichaje de Álvaro Carreras y, en estos momentos, nadie se va a poner a trabajar en una operación tremendamente complicada. «Este tipo de fichajes no se hacen en dos días», aseguran desde la cúpula madridista, donde algunos de sus pesos pesados están tomándose unos días de respiro tras haber hecho el trabajo.

En el Real Madrid gusta Rodrigo. Le gusta mucho a Florentino Pérez, que es lo más importante, y le encajaría a Xabi Alonso, pero desde el club blanco saben que un jugador de la importancia de Rodrigo, que tiene contrato hasta 2027, hace casi imposible llegar a un acuerdo con el Manchester City, que pondría muy complicada la marcha de un futbolista que es capital en el proyecto de Pep Guardiola. Ni siquiera las buenas relaciones que unen a ambas entidades lo facilitarían, puesto que los ingleses tampoco están de acuerdo con reforzar a un rival directo por la Champions.

Cuentas y dudas

Por otro lado, el Real Madrid lleva gastado este verano 180 millones de euros con los fichajes de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras, y esta operación superaría los 100 millones de euros. Por lo tanto, los blancos, que creen que Rodrygo y Vinicius no saldrán, no pueden acometer una operación de esta magnitud este verano.

También consideran que en la plantilla de Xabi Alonso hay jugadores que ya pueden ejecutar el papel de Rodrigo. Es decir, la posición está cubierta con Tchouaméni y Camavinga, a los que el entrenador donostiarra debe enseñar y guiar para que mejoren. Por lo tanto, la llegada de un futbolista como Rodrigo provocaría un cisma importante en el centro del campo, ya que Camavinga buscaría una salida y Tchouaméni tendría dudas.

Por último, en el Real Madrid no esconden que la rodilla de Rodrigo es una incógnita. El español acaba de salir de una lesión muy importante y, desde la entidad madridista, quieren ver cómo responde para saber si puede aguantar al máximo nivel. La entidad madridista le observará esta temporada con atención, mirando hacia el próximo verano, donde todo puede ser diferente.