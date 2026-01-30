Endrick lanza un mensaje desde Francia: «Soy un ‘9’, mi puesto no está en la derecha»

Endrick vive un momento dulce en Francia. Su llegada al Olympique de Lyon ha supuesto una revolución para el conjunto francés. El brasileño, cedido allí por el Real Madrid, hizo un hat-trick en el último partido de Ligue 1, ante el Metz, y además suma ya cuatro goles en lo que lleva de etapa en Lyon. Desde allí ha querido lanzar un mensaje claro sobre la posición que le gustaría tener en el terreno de juego.
«Los que conocen el fútbol saben que mi puesto no está en la derecha, soy un ‘9’», ha dicho Endrick, que, eso sí, sabe que se tiene que adaptar a los gustos y necesidades de su entrenador. Si me dicen que juegue a la derecha, haré todo para ayudar al equipo», añade el brasileño.
Su actual técnico, Paulo Fonseca, «me da libertad», explica, al ponerle por la banda derecha. «Sabe que soy un ‘9’, pero me necesita en la derecha», especifica el jugador cedido por el Real Madrid. Y desde allí funciona por el momento muy bien en el Olympique de Lyon.
Desde que llegó Endrick a Lyon, la ilusión en esta ciudad francesa es total. Endrick tenía seis meses para presentar su candidatura al Mundial con Brasil y para regresar al Real Madrid y quedarse en el club blanco. En tres semanas ya está dando resultados. Por ahora, esta aventura en Lyon, un equipo clásico en Francia y en Europa, está siendo muy satisfactoria.
«Cuando estoy en el campo sólo pienso en el gol», explica el brasileño en una entrevista en L’Equipe, en la que añade que ha ido a Lyon «para ser feliz, para jugar», pero no oculta la importancia de estar en el Mundial con Brasil: «Ir al Mundial es un sueño y si Dios lo quiere, lo jugaré, pero aquí mi misión es jugar bien y si lo logro en mi club, puedo optar a la selección».
Desde que llegó, el Olympique de Lyon registra más disparos, principalmente porque -y así lo dicen los datos- el 50% de los remates del conjunto francés son de Endrick. A nivel personal, el brasileño explica que «había mucha presión sobre mí y, desgraciadamente, un montón de problemas sociales. Si los logras controlar, creces deprisa».
Con los pies en la tierra, vuelve a confesar su admiración por Cristiano Ronaldo y se ve en él por la parte de «la infancia difícil» que tuvo. «Es un jugador incomparable, que siempre ha trabajado duro. La imagen de alguien que trabaja cada día para mejorar», añade Endrick sobre Cristiano.