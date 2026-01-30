Endrick lanza un mensaje desde Francia: «Soy un ‘9’, mi puesto no está en la derecha»

Endrick vive un momento dulce en Francia. Su llegada al Olympique de Lyon ha supuesto una revolución para el conjunto francés. El brasileño, cedido allí por el Real Madrid, hizo un hat-trick en el último partido de Ligue 1, ante el Metz, y además suma ya cuatro goles en lo que lleva de etapa en Lyon. Desde allí ha querido lanzar un mensaje claro sobre la posición que le gustaría tener en el terreno de juego.

«Los que conocen el fútbol saben que mi puesto no está en la derecha, soy un ‘9’», ha dicho Endrick, que, eso sí, sabe que se tiene que adaptar a los gustos y necesidades de su entrenador. Si me dicen que juegue a la derecha, haré todo para ayudar al equipo», añade el brasileño.

Su actual técnico, Paulo Fonseca, «me da libertad», explica, al ponerle por la banda derecha. «Sabe que soy un ‘9’, pero me necesita en la derecha», especifica el jugador cedido por el Real Madrid. Y desde allí funciona por el momento muy bien en el Olympique de Lyon.