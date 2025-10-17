Pasapalabra se despide de Juli Fábregas, Pepa Rus, Isabel Forner y Ricardo Gómez, que son los cuatro invitados que han estado en los últimos días formando parte de los equipos de Rosa Rodríguez y Manu Pascual. Los dos concursantes siguen luchando por llevarse el bote, pero el momento no llega, subiendo el premio cada día, pasando ya de los dos millones de euros y sin noticias de que ninguno se lo pueda llevar en los próximos días. Estos son los nuevos invitados famosos que estarán en el programa desde el viernes 17 y hasta el martes 21 de octubre de 2025.

Cristina Gallego

La actriz se ha ganado un puesto en el equipo de El Intermedio con sus imitaciones, formando parte junto al Gran Wyoming, Sandra Sabatés y Dani Mateo del programa de laSexta.

Aunque ahora es una cara conocida por millones de espectadores, hace años tuvo que buscar trabajo lejos de nuestro país. Esto le llevó a Japón, donde trabajó como animadora de espectáculos en el Parque España, un parte temático sobre nuestro país.

Mago Yunke

Salvador Vicent, más conocido como Mago Yunke, se ha convertido en una cara familiar para millones de personas gracias a sus apariciones en programas como El Hormiguero, donde ha acudido en varias ocasiones para realizar trucos de magia con grandes montajes.

Actualmente, triunfa con su espectáculo Hangar 52, una de las mayores producciones de magia que se están representando en todo el planeta actualmente y que sigue de gira por toda España, que a partir del 14 de noviembre estará en Madrid, en el espacio GTM La Vaguada.

Goyo Jiménez

El humorista es todo un clásico entre los invitados de Pasapalabra, siendo uno de los famosos que Moisés Laguardia aseguró que podría ser un gran concursante del programa si se lo propusiese. Por el momento sigue centrado en el humor, donde continúa con la gira de su espectáculo Missery Class.

Además, en estos momentos está de estreno con la película Sujétame el cubata, que está en cines desde el 17 de octubre, que protagoniza junto a su amigo J.J. Vaquero, y que está llena de cameos de otros humoristas como Leonor Lavado, Juan Dávila y otros muchos. Todos ellos tendrán que ayudar al personaje de Vaquero a salvar su bar y conseguir saldar sus deudas.

Elisa Matilla

Es una de las caras más conocidas del cine, teatro y de las series españolas. Ha participado en películas de gran éxito en taquilla como El maestro de esgrima, ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? y Cha-cha-chá, entre otras.

En el mundo de las series es donde le ha llegado la popularidad al trabajar en algunas de las más conocidas como Todos los hombres sois iguales, 7 vidas, Aquí no hay quien viva, Tierra de lobos o Toy Boy, entre otros títulos. Actualmente, está centrada en el teatro, donde se encuentra de gira con la obra Inmaduros, en la que comparte escenario con caras tan conocidas como Lara Dibildos y Carlos Sobera.