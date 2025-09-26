Sale a la luz el motivo por el que Isabel Forner se ausentó de ‘Zapeando’: «Casi me desintegro»

Desde que aterrizó en la parrilla televisiva, Zapeando se ha convertido en uno de los grandes indispensables de La Sexta. Pues, el público ha tomado como rutina el ver la actualidad de la mano de Dani Mateo y su equipo. Un conjunto de colaboradores donde Isabel Forner ha pasado a convertirse en una de las habituales de la mesa. Pero, tal y como se pudo ver, la tertuliana no estuvo en el último programa. Una ausencia que no pasó desapercibida para los fieles seguidores del formato. Y es que, en redes sociales, no dudaron en comentar la falta de la joven en el programa. Pues, son muchos los espectadores los que le han cogido cariño.

Isabel Forner ha explicado que su ausencia el día anterior se debió a un pequeño problema de salud. «Casi me desintegro, por eso no pude venir ayer», comenzó diciendo con humor. Asimismo, con alivio, ha indicado que se está recuperando y que ya está mucho mejor. Pues, su problema, al parecer, es que se encontraba indispuesta por molestias estomacales. «Estoy ya viendo la luz al final del túnel», ha confesado. Una situación que le llevó a tener varios días complicados. Por ello, y muy a su pesar, tuvo que cancelar su paso por el programa.

«¿Cómo se dice diarrea en japonés? ¡Cacasaguas!», comentó entre risas. Un inesperado comentario que dejó a cuadros a Dani Mateo, humorista y conductor del programa. Y es que, el catalán no supo cómo responder a las palabras de la joven. Pero, lejos de zanjar el tema aquí, la colaboradora quiso profundizar el tema lanzándole un dardo a su compañero. «Dani, eres el rey del chiste, ¿cómo no vas a pillar los míos?», le preguntó.

Isabel Forner habla de su paso por ‘Pasapalabra’ y comenta cómo trató de engañar a Roberto Leal

Durante sus inicios en Zapeando, la periodista contó en el programa que también había participado en Pasapalabra, uno de los concursos más vistos y consolidados de Antena 3. «Desde el primer momento lo dio todo para ayudar a su equipo, solo hace falta ver el repaso que le dio a Tania Llasera en la prueba de adivinar la canción que suena», comentó en su momento Miki Nadal.

Al respecto, Forner explicó que se metió tanto en el papel de darlo todo para ayudar a su equipo que, incluso, llegó a inventarse una canción con tal de ganar más puntos. «Pensé que, si le ponía tono, igual Roberto Leal no se la sabía y la da como correcta», confesó. Un divertido momento que tuvo lugar antes de su fichaje en Zapeando.