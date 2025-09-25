Miki Nadal, tajante con Dani Mateo en ‘Zapeando’: «¿Crees necesario parar el programa para esto?»

Zapeando continúa amenizando las tardes de La Sexta y cada vez son más los espectadores que no se pierden ni un solo programa. El show capitaneado por Dani Mateo se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los grandes esenciales de la cadena, contando en su equipo con colaboradores como Miki Nadal. Y es que, ya son muchos los años los que el zaragozano lleva sentado como colaborador habitual del formato. De hecho, al igual que Cristina Pedroche, él lleva formando parte del equipo desde los inicios. Por ello, no ha podido evitar pronunciarse respecto al guion del último programa.

Siempre muy dispuesto a hablar de todo tipo de temas, el tertuliano habló de un caso muy particular. Pues, como se pudo ver en el programa del pasado miércoles, 24 de septiembre, el equipo emitió el vídeo de un loro. De esta manera, se pudo ver cómo era capaz de imitar el sonido de un espray de limpieza mientras su dueño desinfectaba una encimera. Un divertido audiovisual que está causando sensación en redes sociales. Por ello, en Zapeando no han dudado en hablar de ello.

El equipo de colaboradores hizo uso de sus divertidos comentarios para hablar del vídeo. «Lo bueno de este espray es que se recarga muy fácil, solo necesitas una bolsita de alpiste y ya está», dijo Miki Nadal. Sin embargo, este chiste no fue del agrado de Quique Peinado, otro de los veteranos del formato.

Recordemos que prácticamente todo lo que dicen los colaboradores en Zapeando está guionizado. Por lo que no son comentarios propios de los comunicadores. Por ello, Peinado no pudo evitar mostrar su disgusto. «Chistes sobre explotación animal, qué feo», comentó. Nadal, al escucharle, quiso seguirle el juego. Pues, se distinguía un ambiente humorístico en el plató.

«¿Quién ha escrito esto? A mí que no me escriban estos chistes», dijo Miki Nadal con humor. Ante ello, Dani Mateo, presentador del programa, tomó la palabra. «Los cómicos, con la excusa del humor…», dejó caer. «Deberías estar preocupado porque esto es intrusismo», agregó.

Mateo animó a su compañero a imitar el ruido del aerosol. Un reto que, como no podía ser de otra manera, fue aceptado y realizado por Miki Nadal. «Entiendo que eres el presentador del programa, y todo eso, pero, ¿tú crees necesario parar el programa para esta mierda?», le dijo el tertuliano sin ningún tipo de filtros. Ante ello, el presentador le respondió con humor. «¿Sabes por qué? Por el moco que me he llevado antes. Ahora se va a joder y va a hacer lo del espray», le dijo para concluir el tema.