Actos, viajes y subvenciones: así se coordina el PSOE con AMAMA para atacar a Juanma Moreno

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), Ángela Claverol, mantiene estrechos vínculos con el PSOE, tal y como demuestran múltiples publicaciones, imágenes y actos en los que ha participado en los últimos meses y que ha recopilado OKDIARIO. La organización, que ha protagonizado una campaña contra la Junta de Andalucía de Juanma Moreno por los fallos puntuales en el programa de cribado de cáncer de mama, ha actuado en perfecta sintonía con el Gobierno de Pedro Sánchez y con los socialistas andaluces, quienes se encargan de otorgar a la asociación subvenciones, de fletar autobuses para sus manifestaciones o incluso de invitarles a actos socialistas.

En su perfil de Facebook, Claverol compartía el pasado 8 de junio de 2023 una visita al Parlamento Europeo en la que aparecía posando con material promocional del Partido de los Socialistas Europeos. En la publicación, curiosamente, sólo hay imágenes vinculadas a esa formación política. En otro post del mismo día, vuelve a aparecer junto a la eurodiputada socialista Lina Gálvez durante la cumbre internacional de políticas para las mujeres.

Pero las relaciones de la asociación con el PSOE no acaban ahí. La propia AMAMA participó en la fiesta de Navidad del partido en 2023 y asistió también a un acto electoral de Mujeres Socialistas en Sevilla. En uno de los momentos más significativos, representantes de la asociación posaron con Pedro Sánchez, María Jesús Montero y el entonces alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz. «Gracias por estar siempre», escribió AMAMA en sus redes en alusión al PSOE.

Y la vinculación política va más allá del plano institucional. La asociación ha pedido expresamente colaboración al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz mientras ha rechazado sentarse con la Junta de Andalucía para abordar soluciones al problema del cribado. Ángela Claverol llegó a declarar en televisión que no se reuniría con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, hasta que «haga algo como arreglar el SAS».

Además, los mensajes lanzados por AMAMA han coincidido, casi palabra por palabra, con los del PSOE en el Parlamento andaluz. En un programa de televisión, los mensajes de la portavoz socialista María Márquez y Claverol parecían coordinados. La denuncia contra la Junta por una supuesta destrucción de datos —ya desmentida— fue el argumento utilizado por Pedro Sánchez en tres sesiones consecutivas del Congreso.

Dinero público para AMAMA

También se han movilizado ayuntamientos gobernados por el PSOE, como el de Guillena, que ha fletado autobuses gratuitos para acudir a la concentración convocada por AMAMA en el Palacio de San Telmo.

Otro consistorio socialista, el de La Algaba, también ha puesto transporte a disposición de los manifestantes. Ambas entidades locales mantienen convenios de colaboración con AMAMA por los que otorgan subvenciones de 3.000 euros cada una. ¿Casualidad?

Por si fuera poco, la presidenta de la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (AJICAM), otra entidad que apoya las protestas, es a su vez concejala del PSOE. Una serie de conexiones que refuerzan la tesis de que la supuesta ofensiva sanitaria contra el Gobierno de Juanma Moreno no es espontánea, sino una estrategia planificada y ejecutada por estructuras cercanas al Partido Socialista.