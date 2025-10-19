Amama tilda de «vandalismo» el bloqueo con pegamento de la cerradura de su sede el Día del Cáncer de Mama

La sede de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en Sevilla, situada en el centro de la capital hispalense, ha sido saboteada este domingo 19 de octubre, justo en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Así lo ha denunciado Amama en sus perfiles de redes sociales, dónde han dicho que las cerraduras del local han aparecido bloqueadas con pegamento, lo que, según la asociación, ha impedido el acceso al edificio y ha obligado a cancelar todas las actividades previstas para esta jornada clave.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Amama ha explicado que las cerraduras fueron inutilizadas con loctite, un tipo de adhesivo de alta resistencia. «Han llenado las cerraduras con loctite», han señalado, calificando el incidente como «actos vandálicos» en una fecha especialmente significativa para la entidad y sus usuarias.

Como consecuencia directa de este sabotaje, las puertas de la sede han permanecido cerradas durante toda la mañana, tal y como han explicado desde la asociación, que ha denunciado que estos hechos han impedido tanto la entrada del personal como el desarrollo de los actos públicos y reuniones de apoyo previstas por la asociación. Se trata de una acción que ha generado indignación entre las afectadas, ya que la organización trabaja durante todo el año en la lucha contra el cáncer de mama, brindando atención, asesoramiento y visibilidad a miles de mujeres.

Hasta el momento, no se han dado a conocer datos sobre posibles responsables ni se ha confirmado si existen cámaras de seguridad que hayan captado el sabotaje.