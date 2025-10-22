Pepa Millán noquea a Bolaños: «Somos ultras del pan de las familias y del futuro de los jóvenes»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reprochado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el Gobierno actual es «incompatible con el proyecto de vida de los españoles que han trabajado para vivir dignamente». Además, ha contestado al ministro que son los «ultras del pan de las familias y del futuro de los jóvenes».

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, Félix Bolaños ha asegurado que el Ejecutivo «se preocupa por todos los españoles» y que «prioriza» a todas las personas que residen en el país y ha subrayado que si se dedicaran a priorizar a los «multimillonarios, personas del entorno del Kremlin o a los colones israelíes, no serían el Partido Socialista sino Vox».

La portavoz de Vox ha respondido al ministro: «¿Sabe qué? Sí, somos ultras, somos ultras del pan de la familia, somos ultras del futuro de los jóvenes, de nuestra soberanía y de nuestra seguridad en las calles. Así que usted responda a todos los españoles a los que prometió luchar contra la corrupción».

Los españoles como «cajeros automáticos»

Por otro lado, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por freír a impuestos a los españoles y utilizarles como si fueran «cajeros automáticos». El dirigente popular acusa a Sánchez de sentirse cómodo siendo «el presidente de la corrupción» y ha denunciado este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo central en el Congreso de los Diputados el spot viral por el que hasta Sumar ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Feijóo también se ha acordado del desliz de Yolanda Díaz en el Senado, este martes, en el que dijo que queda «Gobierno de Corrupción para rato». «Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. ¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay Gobierno de corrupción para rato?», ha ironizado el presidente popular.