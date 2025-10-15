Miguel Tellado, secretario general del PP, ha retratado este miércoles al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su presencia en la fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos en 2019, cuya fotografía ha desvelado en exclusiva OKDIARIO. El diputado popular ha preguntado irónicamente si los presentes, entre los que se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cantaron a Ábalos la típica canción de Es un muchacho excelente».

«¿Cuál es la relación de su ministerio con la trama de corrupción?», ha cuestionado Tellado, desde su escaño, a un Bolaños que ha permanecido afligido desde el momento en que el secretario general del Partido Popular ha sacado a la palestra la portada de este periódico con la foto del cumpleaños de Ábalos.

Tellado se ha dirigido en primer lugar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «¿Sabe por qué se irrita tanto? Porque siempre será el ministro del Interior de un Gobierno aupado por Bildu, esa es la vergüenza que le perseguirá el resto de su vida política», le ha dedicado.

Ya centrado en Bolaños, el diputado del PP ha asegurado que le notaba «ausente» y «preocupado». «Creo que usted no tiene la cabeza en la sesión de control, tiene la cabeza probablemente en el Tribunal Supremo, donde hoy asiste su compañero y amigo José Luis Ábalos, o quizás en la comisión de investigación del Senado, donde comparece una empresaria de la trama, que usted conoce bien, la señora Carmen Pano, que afirma haber llevado dinero negro a la sede de su partido».

Tellado ha sacado la portada de OKDIARIO del martes 14 de octubre, sobre la fiesta de cumpleaños de Ábalos, el hombre al que, dicho por el dirigente popular, «Pedro Sánchez entregó todo el poder del PSOE y el ministerio de más inversión –Transportes–, el de más presupuesto» y «uno de los presuntos beneficiarios de las tramas de corrupción que atragantan a este Gobierno».

«Y, cómo no, la trama le organiza una fiesta de cumpleaños al padrino, a José Luis Ábalos. ¿Dónde es? En el restaurante de Aldama. Y ahí acude la plana mayor del Gobierno y del PSOE. Ahí está Sánchez, ahí está María Jesús Montero, ahí está el huido, el señor Grande-Marlaska, ahí está Teresa Ribera. Hombre, y hay un señor que se le parece a usted, yo diría que es usted, en la fiesta de cumpleaños», ha manifestado Tellado, provocando carcajadas en el hemiciclo.

«Al padrino, a José Luis Ábalos, ustedes le cantaron eso de ‘porque es un muchacho excelente’, ¿se lo cantaron?», ha completado Tellado, no sin antes preguntar a Félix Bolaños «cuál es la relación de su Ministerio» con la trama de corrupción del PSOE.

Feijóo señala a Sánchez

Minutos antes de la intervención de Tellado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para criticar que España, bajo su mandato, se haya convertido en «un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza».

Feijóo recordado a Sánchez que con él al frente del Ejecutivo «han prosperado» José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, las caras visibles de la corrupción del PSOE, pero todos «a su sombra». También ha incidido en que «las familias que sufren llenar la cesta para llegar a fin de mes ven como en el PSOE y en su ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo».