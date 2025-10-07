Tellado exige la dimisión de Redondo por las absoluciones que han provocado las pulseras antimaltrato

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha exigido este martes a través de sus redes sociales la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la nueva absolución a un maltratador desvelada por OKDIARIO. El político ha acusado a la ministra de «desproteger a las víctimas» y «estafar a las mujeres».

Tellado también ha mencionado que el sanchismo es «desgobierno, corrupción y una gigantesca mentira», frase dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha fallado en la supervisión y el control del sistema de pulseras electrónicas, utilizado para vigilar a maltratadores, lo que ha provocado que varios condenados por violencia de género hayan sido absueltos ante la imposibilidad de probar las alertas generadas por los dispositivos.

Y la ministra sigue sin dimitir y Sánchez se permite dar lecciones de feminismo. Han desprotegido a las víctimas y han estafado a las mujeres. El sanchismo es desgobierno, corrupción y una gigantesca mentira.https://t.co/qoEQEQk56V — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 7, 2025

El último caso de absolución desvelado por OKDIARIO se ubica en Soria, donde la Audiencia Provincial ha exculpado a un hombre de un delito continuado de quebrantamiento de condena tras concluir que las alertas de la pulsera electrónica, sin corroboración adicional, no pueden «sustentar una sentencia condenatoria». El tribunal ha revocado el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Soria que le había impuesto nueve meses y un día de prisión.

El acusado había sido condenado previamente el 6 de octubre de 2023 por dos delitos de malos tratos, descubrimiento de secretos y amenazas continuadas. Entre las penas impuestas figuraba la prohibición de aproximarse a la ex mujer, la víctima, a menos de 500 metros hasta enero de 2037, con control mediante pulsera telemática.

Entre el 3 y el 13 de abril de 2024, el Centro Cometa registró varias alertas de supuestos acercamientos. Según la acusación, en nueve ocasiones el dispositivo alertó de que el sujeto había invadido la zona de exclusión, tanto del domicilio de la víctima como del perímetro móvil alrededor de su persona.

Pese a que el protocolo del Centro Cometa establece el aviso inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando la distancia prohibida no se restablece, «no consta que hubiera actuación alguna de la Policía Nacional al respecto». Esta inacción policial resulta especialmente significativa considerando que «en algunos casos supuestamente el acercamiento duró mucho tiempo».

Los casos desvelados

OKDIARIO publica una serie de artículos en los que recopila las resoluciones judiciales que desmienten el discurso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo: existen sentencias absolutorias, archivos de causas y autos que favorecen a acusados de violencia de género por los fallos en las pulseras: