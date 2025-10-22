María Jesús Montero defiende a Aizpurúa de los ataques del PP por su pasado de colaboración con ETA

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados a la diputada y portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, del señalamiento del PP por su pasado de colaboración con la banda terrorista ETA.

La portavoz popular, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir que Aizpurúa, «la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla», pueda hacer «discursos» desde la Cámara Baja. «¡Qué asco!», ha repetido sobre la situación, llevándose la ovación desde la bancada popular. A continuación, y después de interpelar a María Jesús Montero sobre los encargos de Sánchez a Leire Díez, la vicepresidenta ha respondido defendiendo, en primer lugar, a la diputada de Bildu, socios parlamentarios del Gobierno.

«Respeten ustedes la democracia», se ha dirigido al Partido Popular y, en concreto, a Ester Muñoz. «Todos los diputados que se sientan en esta Cámara, están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado. Por tanto, respeten la democracia», ha añadido María Jesús Montero, respaldada con aplausos provenientes de los miembros de los partidos que forman el Gobierno.

Aizpúrua, defensora de ETA

Mertxe Aizpúrua, que había preguntado con anterioridad a Pedro Sánchez por lo que ha calificado como «organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis» que» actúan con total impunidad en este Estado», es la actual portavoz de Bildu en el Congreso y ex editora del periódico Egin, en el que se publicaron infames portadas en las que se mofaban del asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, a manos de ETA, o de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, cuyo secuestro perpetró la banda terrorista.

La portada referente a la liberación de Ortega Lara tras 532 días de secuestro fue titulada con un «Ortega vuelve a la cárcel», bajo la dirección de Aizpurúa, el 2 de julio de 1997. El 13 de julio de ese mismo año, al día siguiente del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la primera página de Egin describió el crimen con el siguiente mensaje. «El edil del PP apareció con dos disparos».