PSOE y PNV ofrecen a Bildu pactar «un proyecto de país» para Euskadi

El Gobierno vasco PNV-PSOE ha ofrecido a los proetarras de Bildu un pacto para diseñar y lanzar «un proyecto de país» para Euskadi. Ha tendido la mano a los de Otegi para trabar «consensos» que permitan avanzar en el autogobierno del País Vasco, con una mayor capacidad de decisión, consciente de que el objetivo de Bildu es caminar hacia la independencia.

El ofrecimiento ha sido verbalizado este jueves por el lehendakari Imanol Pradales (PNV) arropado por sus socios de Gobierno del PSE-PSOE. Y, para remarcar que esa mano tendida a Bildu es compartida por los socialistas, ha subrayado que PNV y socialistas forman un Ejecutivo vasco sin fisuras: «Un solo gobierno» en el que defienden «el mismo programa trabajando de forma conjunta». «La gobernanza es única», ha remarcado.

El cuidadoso y conciliador que ha usado Pradales al dirigirse a Bildu ha contrastado con la dureza con la que se ha expresado contra el grupo del PP en el Parlamento vasco. Frente a esas críticas hacia los populares, el lehendakari se ha declarado «satisfecho» de que entre el Ejecutivo PNV-PSOE y Bildu haya «bastante de acuerdo en el diagnóstico». Y ha elogiado que los tres partidos coinciden en su concepto «de agenda vasca y de ponerla en el centro» de la prioridad del actual Gobierno vasco. «Me alegro», ha dicho Pradales para seguir congraciándose con los de Otegi. Y ha elogiado a Bildu: «Este año he visto que se están acercando a nuestro discurso y es el primer paso para poder llegar a acuerdos».

El lehendakari del gobierno de coalición PNV-PSOE también ha defendido a ultranza los beneficios penitenciarios que su Administración está concediendo a presos de ETA. Así, cuando esto les ha sido reprochado este jueves desde la bancada del PP en el Parlamento de Vitoria, Pradales ha respondido tajante que esos beneficios aplicados son «ley».

En su extenso discurso para tender puentes con los etarras de Bildu en aras a pactar un «proyecto de país» para Euskadi, Pradales –con idéntico beneplácito de sus socios socialistas– ha dicho que hay que aprovechar las «aguas revueltas» de la actual situación política en España y en Europa.

A juicio del lehendakari, se ha abierto una «una nueva era» y hay que «aprender a navegar en esas aguas revueltas», en un momento en el que «el proyecto europeo está en cuestión». «Esta situación cambiante nos afecta directamente a nuestro país y tendremos que afrontarlo», ha añadido Pradales en nombre del Gobierno vasco PNV-PSOE y en el marco de sus invitaciones a Bildu para alcanzar «consensos».