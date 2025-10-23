Las ventas de coches chinos en Europa se disparan en septiembres y alcanzan máximos impulsadas por el éxito de BYD, MG y Omoda. Los fabricantes automovilísticos procedentes de China ya copan el 7,4% del total de las matriculaciones en el Viejo Continente al alcanzar las 90.000 operaciones comerciales en el noveno mes del año. Una situación que llega en pleno aumento de las tensiones geopolíticas por los efectos derivados de la guerra comercial.

Así lo reflejan los datos publicados por Dataforce, a los que ha tenido acceso este diario, que confirman el aumento de las ventas de las marcas de coches chinos Europa, cuya cuota de mercado más alta había sido un 5,5% el pasado mes de junio y que hace un año no alcanzaban ni el 3% de las matriculaciones totales en el conjunto de los mercados europeos.

Las ventas de coches chinos en Europa han registrado un aumento del 149% en septiembre, respecto al mismo periodo del año anterior, al cerrar el noveno mes del año con 90.571 unidades matriculadas, de un total de 1.217.123 ventas. Un crecimiento provocado por el éxito de BYD, MG y las marcas del Grupo Chery – Jaecoo, Omoda y Ebro-.

En concreto, BYD matriculó 24.336 coches durante el mes de septiembre, impulsadas por el SUV mediano híbrido enchufable Seal U, con más de 11.000 ventas. Esto representó un aumento de casi 20.000 ventas del gigante chino en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las tres marcas que comercializa Chery en el Viejo Continente registraron unas ventas totales de 18.454 unidades, lo que se traduce en un aumento de casi 16.000 unidades con respecto a septiembre del año pasado. El SUV Jaecoo 7 por sí solo registró más de 9.300 ventas y el SUV Omoda 5, más de 5.000.

MG, los coches chinos más vendidos

Pese a este aumento de las matriculaciones de BYD y Chery, MG sigue siendo la marca china más vendida en el Viejo Continente con más de 33.536 unidades comercializadas en septiembre. La firma del Grupo SAIC registró más de 14.000 ventas durante el mes en comparación con septiembre de 2024, y los SUV HS y ZS sumaron más de 5.000 ventas cada uno en comparación con el año pasado.

Las fuertes ganancias de septiembre situaron a MG en el puesto 15 de la clasificación general, por delante de Volvo, Nissan, Citroën y Cupra. BYD fue la vigésima marca con mayores ventas, por delante de Fiat; Jaecoo de Chery se ubicó en el puesto 27, por delante de Land Rover, mientras que Omoda se situó en el puesto 32, por delante de Alfa Romeo.

Durante el año hasta septiembre, las ventas de los fabricantes de automóviles chinos aumentaron un 83% a 522.587 unidades y su participación de mercado combinada en Europa creció al 5,3% desde el 2,9% en el mismo período del año pasado. En concreto, la china MG ocupó el primer lugar con 225.783 ventas, un aumento del 26%. BYD ocupó el segundo lugar con 119.805 ventas, un aumento del 308%, y Chery quedó en tercer lugar con 73.128 matriculaciones, un aumento del 862%.