Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, ha reconocido en directo, en el programa del martes de Al rojo vivo en la Sexta, que cometió un presunto fraude de ley. La política explica que cuando era autónoma y se quedó embarazada se subió la cuota para tener la maternidad «protegida», una práctica que se considera fraude de ley.

En concreto, Saiz ha declarado lo siguiente: «Yo recuerdo hace años, que me ponía detrás de la pancarta para exigir poder tener cubierto el desempleo, o si tenía que acceder a una maternidad, como lo hice, que me subí la cuota, me subí la base, porque era consciente de que pagando lo mínimo no iba a tener protegida la maternidad cuando fui madre».

Una autónoma que sube su base de cotización antes de darse de baja por maternidad, sólo para percibir una prestación más alta, se considera fraude de ley en tanto que no actúa conforme a la finalidad del sistema, que es cotizar en función de los ingresos reales, y no intereses propios.

Seguirá ampliación.