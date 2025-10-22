El PSOE utiliza a Pedro Sánchez para expandir el bulo de la pérdida de mamografías en Andalucía

Una caída del sistema informático del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ocurrida el pasado martes fue la que impidió que durante unas horas la consulta de pruebas diagnósticas como mamografías, ecografías o radiografías a través de la aplicación ClicSalud+ fallara. Un error que fue subsanado de madrugada, pero que el PSOE ha aprovechado para lanzar una campaña contra el Gobierno de Juanma Moreno, con Pedro Sánchez al frente repitiendo un bulo desmentido por la Junta de Andalucía.

El servicio quedó completamente restablecido a las 1:36 de la madrugada de este miércoles, según confirmaron fuentes del Gobierno andaluz a OKDIARIO Andalucía. Desde entonces, todas las secciones de ClicSalud+ funcionan con normalidad, y los usuarios tienen acceso a sus informes, imágenes y demás servicios digitales.

❌ Se ha difundido que se han borrado datos del sistema Diraya.

💬 Es falso. 📂 La información clínica de los andaluces no se borra ni se pierde.

Está respaldada, auditada y vigilada regularmente según las políticas de seguridad del SAS y la Agencia Española de Protección de… pic.twitter.com/h0JmPMjvrv — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) October 22, 2025

Pese a ello, el PSOE ha utilizado esta incidencia técnica para alimentar una teoría conspiranoica sin base alguna, según la cual el Ejecutivo andaluz habría destruido o hecho desaparecer informes médicos relacionados con el cribado de cáncer de mama. Esta campaña se ha intensificado en redes sociales y en intervenciones públicas de varios dirigentes socialistas.

El bulo tuvo su origen en una denuncia presentada el mismo martes por la asociación Amama de Sevilla, que registró un escrito ante la Fiscalía alegando la «presunta destrucción» de historiales clínicos. La Junta desmintió inmediatamente tales acusaciones. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, declaró: «No hay destrucción ni manipulación por parte del SAS y no ha habido eliminación de ninguna prueba». Además, pidió a Amama que «deje de lanzar infundios» y a la oposición que no difunda «bulos alimentados incluso por el Gobierno de España».

A pesar de las aclaraciones oficiales y del restablecimiento del sistema, la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), se sumó al ataque acusando al Gobierno andaluz de «destruir pruebas», recordando incluso el episodio de los discos duros del PP. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también difundió el bulo en su cuenta de X.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a referirse al asunto este miércoles en la sesión de control en el Congreso. En su tercer ataque consecutivo a Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo por este asunto, Sánchez repitió que «han desaparecido datos de historiales clínicos», ignorando las explicaciones técnicas y la resolución del problema.

Desde la Junta de Andalucía se insiste en que se trata de «una campaña de desprestigio sin precedentes» contra el sistema público de salud andaluz. La Consejería de Sanidad considera «muy graves» las «imputaciones falsas» lanzadas tanto por la presidenta de Amama como por dirigentes del PSOE. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, utilizó también este miércoles el falso borrado para atacar al PP en el Congreso, pese a que el acceso a las pruebas ya estaba restablecido.