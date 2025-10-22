12 mejores empresas logísticas de envíos internacionales e-commerce
Gestionar la logística de un e-commerce con operaciones internacionales es un desafío que solo las empresas más preparadas logran dominar. Los costes de transporte, las normativas aduaneras, las devoluciones o la trazabilidad global de los pedidos pueden convertirse en auténticos desafíos operativos si no se trabaja con socios logísticos especializados.
Por eso, contar con empresas de envíos internacionales especializadas en e-commerce es esencial para optimizar la experiencia de compra, mejorar la rentabilidad y cumplir con los objetivos de sostenibilidad que cada vez más compañías europeas deben asumir.
A continuación, encontrarás una lista con las 12 mejores empresas logísticas de envíos internacionales para e-commerce. Todas destacan por su cobertura global, rapidez, innovación y fiabilidad, pero también por su compromiso con la sostenibilidad y la digitalización de los procesos.
Comparativa de las mejores empresas logísticas de envíos internacionales para e-commerce
|Empresa
|Tarifa
|Trazabilidad
|Velocidad de entrega
|Sostenibilidad
|DHL
|Media
|Avanzada
|Muy rápida
|Alta
|UPS
|Alta
|Avanzada
|Rápida
|Media
|Spring GDS
|Competitiva
|Total
|Rápida y flexible
|Muy alta
|FedEx
|Alta
|Avanzada
|Rápida
|Media
|SEUR
|Media
|Media
|Rápida (Europa)
|Alta
|GLS Group
|Media
|Alta
|Media
|Alta
|Kuehne+Nagel
|Alta
|Avanzada
|Media
|Alta
|CEVA Logistics
|Media
|Media
|Media
|Alta
|DB Schenker
|Alta
|Avanzada
|Media
|Muy alta
|DSV
|Media
|Avanzada
|Media
|Muy alta
|Maersk
|Alta
|Media
|Media
|Alta
|Geodis
|Media
|Avanzada
|Media
|Alta
1. DHL
DHL es una de las empresas de logística más reconocidas del mundo. Su red internacional cubre más de 220 países y territorios, ofreciendo soluciones adaptadas a empresas que operan a gran escala.
¿Por qué utilizar DHL?
- Amplia cobertura internacional con servicios exprés y económicos.
- Gestión digital de documentos aduaneros y seguimiento en tiempo real.
- Estrategia firme hacia la neutralidad de carbono para 2050.
Algunos métodos de envío de DHL
- DHL Express Worldwide: entregas globales en 1-3 días.
- DHL Parcel Europe: opción económica para envíos B2B y B2C intraeuropeos.
2. UPS
UPS combina rapidez, tecnología y servicios personalizados. Es ideal para e-commerce con presencia global que requieran entregas fiables y devoluciones eficientes.
¿Por qué utilizar UPS?
- Entregas internacionales garantizadas con tres intentos incluidos.
- Servicio de gestión aduanera propio.
- Integración tecnológica avanzada con plataformas de e-commerce.
Algunos servicios de UPS
- UPS Worldwide Express Freight: envíos de carga pesada.
- UPS Standard: entregas europeas económicas y seguras.
3. Spring GDS
Spring GDS es la mejor empresa de envíos internacionales para e-commerce sostenible, gracias a su compromiso con la reducción de emisiones y el uso de biocombustibles alternativos. Puedes conocer más sobre iniciativas por la sostenibilidad de Spring GDS.
Perteneciente al grupo PostNL, Spring GDS se ha consolidado como un partner estratégico para e-commerce internacionales que buscan combinar eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad. Su especialidad es ofrecer soluciones completas que abarcan envíos transfronterizos, devoluciones y logística inversa, todo desde una única plataforma.
¿Por qué utilizar Spring GDS?
- Cobertura global en más de 190 destinos con conexiones directas y tarifas competitivas.
- Logística inversa internacional: cuentan con tarifas simplificadas por lo que tus devoluciones tienen el mismo coste que tus envíos.
- Integraciones con marketplaces y plataformas e-commerce líderes (Shopify, Magento, WooCommerce, etc.).
- Compromiso ambiental tangible: uso de biocombustible HVO100, embalajes sostenibles y objetivo Net Zero 2040. Totalmente cubiertas por Spring GDS sin ningún coste ni tasa adicional.
- Optimización postventa: seguimiento en tiempo real y herramientas para fidelizar clientes internacionales.
Algunos servicios destacados de Spring GDS
- Spring Packet Track: seguimiento completo de pedidos cross-border.
- Spring Returns: solución integral de devoluciones internacionales para e-commerce.
- Despacho aduanero: nos encargamos de todos los trámites aduaneros, declaración de pago del IVA y de exportación.
4. FedEx
FedEx es sinónimo de fiabilidad y rapidez en entregas internacionales. Destaca por su infraestructura aérea y su excelente servicio para productos sensibles o de alto valor.
¿Por qué utilizar FedEx?
- Servicios exprés a casi cualquier país del mundo.
- Opciones específicas para mercancías peligrosas o de alta prioridad.
- Potentes herramientas para mejorar la experiencia postventa del cliente.
Algunos envíos de FedEx
- International Priority: entregas entre 1 y 3 días.
- Economy: opción más asequible para paquetes no urgentes.
5. SEUR
Con más de 80 años de experiencia, SEUR es una referencia en el mercado español y europeo. Su enfoque combina economía, rapidez y puntos Pickup para facilitar devoluciones.
¿Por qué utilizar SEUR?
- Tarifas muy competitivas en Europa.
- Soluciones para paquetería ligera y documentación.
- Red de más de 3.000 puntos Pickup para devoluciones.
Algunos métodos de SEUR
- SEUR Net Express: para envíos internacionales de hasta 1000 kg.
- SEUR Cargo Plus: transporte aéreo para envíos de gran volumen.
6. GLS Group
GLS se distingue por su compromiso medioambiental y su servicio fiable de envíos B2B y B2C dentro de Europa.
¿Por qué utilizar GLS?
- Electrificación de flotas y hubs sostenibles.
- Seguimiento preciso y entregas programadas.
Servicios destacados
- GLS EuroBusiness: envíos intraeuropeos en 48-96 h.
- GLS ExpressParcel: entregas urgentes internacionales.
7. Kuehne+Nagel
Uno de los gigantes del transporte internacional y la gestión logística avanzada.
¿Por qué utilizar Kuehne+Nagel?
- Plataforma myKN: visibilidad total sobre cada envío.
- Certificación SBTi y medición precisa de emisiones.
- Soluciones multimodales (aéreo, marítimo, terrestre).
8. CEVA Logistics
Especialista en transporte de grandes volúmenes y cadenas de suministro industriales.
¿Por qué utilizar CEVA?
Reacondicionamiento de productos y gestión de logística inversa.
Transporte multimodal y soluciones personalizadas para retailers globales.
9. DB Schenker
DB Schenker es la opción preferida por e-commerce con estrategias omnicanal.
¿Por qué utilizar DB Schenker?
Especialización en logística circular y reutilización de materiales.
Alta eficiencia en transporte terrestre europeo y aéreo global.
10. DSV
DSV aporta un enfoque tecnológico avanzado a la gestión de envíos internacionales.
¿Por qué utilizar DSV?
- Plataforma myDSV con control total de operaciones.
- Estrategias de reducción de emisiones verificadas.
11. Maersk
Maersk ha ampliado su papel tradicional en transporte marítimo para ofrecer servicios puerta a puerta a e-commerce globales.
¿Por qué utilizar Maersk?
- Amplia red marítima y aérea.
- Programa de neutralidad de carbono para 2040.
12. Geodis
Geodis destaca por su innovación en la última milla y su apuesta por la movilidad sostenible.
¿Por qué utilizar Geodis?
- Entregas urbanas con flotas eléctricas.
- Gestión integral de supply chain con enfoque low-carbon.
¿Qué empresas apuestan por la sostenibilidad en sus envíos?
En estos tiempos, un cliente puede valorar casi tanto el compromiso ambiental como la rapidez. Más marcas exigen trazabilidad y reducción de emisiones, y las empresas logísticas se esfuerzan con metas que suenan ambiciosas, como conseguir la neutralidad de carbono, pero a veces logran avances bastante notables.
¿Qué significa que una empresa esté alineada con la iniciativa SBTi?
Algunos operadores se apuntan a la SBTi como si fuesen a una selecta escuela de sostenibilidad que les exige probar cada avance en reducción de emisiones con datos fiables. Kuehne+Nagel y DSV, por ejemplo, no solo lo dicen, sino que lo llevan a los hechos en sus centros y flotas.
¿Cómo gestionar las devoluciones y la logística inversa?
Las devoluciones son la prueba de fuego para un e-commerce eficiente. Más allá del clásico formulario, lo importante es dar tranquilidad y soluciones eficientes al cliente, especialmente si busca rapidez similar a la entrega inicial. Algunos jugadores logísticos han convertido esto en su campo de experimentación, y se nota.
- Optimización de la experiencia del cliente: SEUR dispone de puntos Pickup que dulcifican el proceso de devolución, facilitando la vida de compradores ocupados.
- Economía circular: DB Schenker ha hecho de la reutilización y el reciclaje parte del ADN de su logística, mientras que UPS se luce reacondicionando productos como si fueran casi nuevos.
- Gestión de alto volumen: CEVA Logistics demuestra cómo un sistema bien aceitado puede transformar miles de retornos en nuevas oportunidades de venta o reciclaje.
- Tecnología y visibilidad: Usar myKN o myDSV da la sensación de manejar una torre de control propia; así todo queda bajo supervisión directa y centralizada.
En última instancia, elegir un socio logístico es como buscar un compañero de viaje para un largo trayecto internacional: necesitas a alguien adaptable, confiable y con iniciativa propia, capaz de cuidar de tu marca como si fuera propia.
Y claro, después de analizar opciones, no pierdas de vista el impacto humano y ambiental de tu cadena de suministro. Al fin y al cabo, las marcas que mejor logran conectar calidad, responsabilidad ecológica y eficiencia se convierten en favoritas de los clientes más exigentes.