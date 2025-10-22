Adiós a ir a la peluquería: desde que descubrí este sérum de Mercadona mi pelo parece otro

Durante años he probado todo tipo de productos capilares prometiendo milagros: mascarillas que no hacían nada, aceites que dejaban el pelo pesado y sérums que, sinceramente, costaban más de lo que valían. Hasta que un día, en uno de esos paseos por los pasillos de Mercadona, me topé con un pequeño bote rosa que no llamaba demasiado la atención, pero cuyo nombre me intrigó: Be Radiant Sérum Iluminador 10 en 1 de Deliplus. Un sérum de sólo cuatro euros, pero que ha cambiado mi rutina capilar cambió por completo.

No exagero al decir que este sérum ha sido un antes y un después para mi melena. Lo empecé a usar sin muchas expectativas, pero desde la primera aplicación noté el cabello más suave, suelto y con ese brillo natural que normalmente sólo se consigue recién salida de la peluquería. Lo mejor es que no deja sensación grasa ni apelmaza, algo que siempre me pasaba con otros productos. Simplemente parece que tu pelo queda perfecto desde el primer momento. El secreto está en su fórmula ligera con aceite de camelia japonesa y filtro UV, que hidrata, suaviza y protege frente al sol y al calor. Es ideal para quienes usan plancha o secador con frecuencia, pero también para los días en los que quieres dejar el pelo al aire y que aún así se vea bonito, sin frizz y con brillo. Una combinación difícil de encontrar, sobre todo a ese precio.

El sérum de Mercadona que hace que tu pelo parezca otro

El modo de uso es tan sencillo que casi parece imposible que funcione tan bien. Lo único que tenemos que hacer es aplicar una pequeña cantidad en el cabello húmedo o seco, distribuyendo el producto de medios a puntas. No necesita aclarado, y esa es precisamente una de sus ventajas: se absorbe enseguida, sin dejar residuos. Lo ideal es usar una o dos pulsaciones si tienes el cabello corto o fino, y un poco más si lo tienes largo o rizado. En mi caso, una sola aplicación deja el pelo perfectamente desenredado y con un tacto sedoso.

Un detalle importante es que el sérum protege del sol y de las herramientas térmicas, gracias a su filtro UV y a los siliconas ligeras que forman una película protectora sin apelmazar. Esto lo convierte en un aliado perfecto para el verano, cuando el sol, el cloro o la sal resecan el cabello. También ayuda a controlar el encrespamiento en días de humedad, dejando una textura mucho más manejable.

Por qué se ha hecho tan popular en Mercadona

El Sérum Be Radiant no es nuevo, pero en los últimos meses se ha convertido en uno de los productos capilares más comentados por quienes lo prueban. Y no es casualidad. Su éxito se debe a una combinación ganadora: eficacia real, buen precio (4 € el envase de 100 ml) y resultados visibles desde el primer uso. A diferencia de otros sérums con precios desorbitados, este de Deliplus logra cumplir lo que promete sin artificios.

Otro punto a su favor es su aroma suave y agradable, que recuerda a productos de peluquería, y el hecho de que cunde muchísimo. Aunque el envase pueda parecer pequeño, como sólo vas a tener que usar poca cantidad, puede durar varios meses incluso usándolo a diario. Además, su fórmula testada dermatológicamente y su presentación con dosificador facilitan la aplicación sin desperdiciar producto.

Ingredientes clave y beneficios reales

Cuando miras los ingredientes entiendes por qué este sérum funciona tan bien. Lleva siliconas ligeras, que envuelven el cabello pero sin apelmazarlo y dejan un brillo muy natural, de esos que parecen de peluquería. También incluye aceite de camelia japonesa, un ingrediente que hidrata y nutre desde dentro, aportando suavidad y evitando que las puntas se abran con tanta facilidad. Y, como extra, vitamina E, que actúa como escudo frente a la contaminación y el sol.

Un punto que muchas veces pasa desapercibido es que este sérum lleva protección UV, algo poco habitual en productos tan asequibles. Puede parecer un detalle menor, pero marca la diferencia, sobre todo si tienes el pelo teñido o lo expones mucho al sol. Ayuda a que el color aguante más vivo y a que la fibra capilar no se reseque tanto con el calor. Al final, es un producto sencillo, sin promesas imposibles, pero que cumple justo lo que promete: cuidar el cabello, aportar brillo y hacerlo sin gastar una fortuna ni complicarse la vida.

Resultados desde la primera aplicación

Lo que más me sorprendió es que los resultados se notan enseguida. Desde el primer día el pelo se ve mucho más suelto, con movimiento y ese brillo que hacía tiempo no tenía. Pero lo mejor llega con los días: el cabello empieza a romperse menos, las puntas se ven más unidas y en general la melena se nota que está mucho más domada. No es solo un efecto visual que dure unas horas, sino un cambio que se va acumulando con el uso. Cada vez que lo aplicas, el pelo parece más sano, más fácil de peinar y con un acabado que recuerda al de un tratamiento profesional, pero sin salir de casa.

Si tienes el pelo apagado, seco o sin vida, este sérum puede convertirse en tu mejor aliado. No sustituye a una mascarilla o a un tratamiento profundo, pero sí complementa cualquier rutina capilar, aportando un toque de luminosidad y suavidad que marca la diferencia. Y lo más importante: sin gastar una fortuna.