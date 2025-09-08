La mascarilla capilar de Primor que arrasa en ventas: revive el pelo teñido y lo deja suave y brillante al instante

El cuidado del cabello teñido puede ser un auténtico reto. Con el paso de los días, los tintes van perdiendo intensidad, el color se apaga y la melena puede volverse más áspera o incluso quebradiza. Muchas personas invierten en tratamientos costosos en salones de belleza, pero no siempre se obtienen los resultados esperados. Y es ahí donde entran en juego productos accesibles y eficaces que se han ganado la confianza del público y también su viralidad en redes sociales. Y en esta ocasión os tenemos que hablar de una mascarilla de Primor, perfecta para el cabello teñido y que además tiene un precio de menos de 3 euros.

Primor, tienda conocida por ofrecer cosméticos de calidad a precios más que competitivos, lo ha vuelto a hacer. Entre sus productos estrella tiene una línea que está arrasando en TikTok e Instagram y que no es otra que las mascarillas capilares de Kallos, una marca húngara que lleva tiempo ganando terreno en España. De entre todas ellas, la Mascarilla para Cabello Teñido con aceite de linaza y filtro UV se ha convertido en la gran favorita. ¿El motivo? Revive el color, deja el pelo sedoso y cuesta menos de 3 euros.

Por este motivo, en un momento en el que buscamos resultados visibles sin arruinarnos en el intento, esta mascarilla se ha ganado su lugar en el neceser de muchas. No sólo por lo bien que deja el pelo, sino porque además se nota desde la primera aplicación. No hace falta esperar semanas ni usarla a diario: con aplicarla un par de veces por semana, el cambio es evidente. Y si a eso le sumamos que es una mascarilla específica para cabello teñido, con ingredientes que protegen el color y reparan la fibra, entendemos por qué está arrasando.

La mascarilla capilar de Primor que arrasa en ventas

De todas las opciones disponibles, la mascarilla con aceite de linaza y filtro UV es la más recomendada para quienes llevan el pelo teñido o con mechas. Lo que hace que esta mascarilla destaque es que no se limita sólo a hidratar. Va un paso más allá. Por un lado, ayuda a reparar el daño que suele dejar la coloración, ese que muchas veces se nota en las puntas secas o en la falta de brillo. Y por otro, añade una capa de protección contra el sol, que es uno de los grandes culpables de que el color se apague antes de tiempo.

Entre sus ingredientes, el aceite de linaza juega un papel clave. Es una fuente natural de ácidos grasos y vitamina E, perfecta para devolverle al pelo teñido la elasticidad y suavidad que suele perder tras varios lavados. Además, al llevar filtro UV, protege el color incluso en los días más soleados, algo que se agradece en verano pero que también viene bien el resto del año, aunque no lo pensemos tanto.

¿El resultado? Una melena que se nota más suelta, con menos encrespamiento, mucho más brillante y con el color más vivo, como recién salido de la peluquería. Y lo mejor: sólo cuesta 2,98 euros.

Las otras mascarillas de Kallos que también son virales

Aunque la versión para cabello teñido es la que más ventas ha generado últimamente, no es la única de esta gama que se ha hecho famosa en redes. De hecho, muchas influencers de belleza capilar y usuarias habituales coinciden en que las mascarillas capilares de Kallos tienen una excelente relación calidad-precio. Todas tienen un formato generoso (1 litro), lo que las hace ideales para quienes buscan tratamientos intensivos sin gastar una fortuna y todas cuestan lo mismo en primor: 2,98 euros.

Una de las más virales es sin duda la Mascarilla de Queratina, recomendada para cabellos dañados o muy castigados por planchas, tintes o decoloraciones. Esta mascarilla fortalece la fibra capilar desde el interior y ayuda a prevenir la rotura. También destaca la mascarilla multivitaminas, ideal para quienes buscan un extra de brillo y energía, y la mascarilla de biotina embellecedora, muy valorada por quienes desean estimular el crecimiento y mejorar el aspecto general de la melena.

Y si lo que buscas es una experiencia sensorial distinta, las versiones con extracto de plátano, cereza, mango o miel aportan no solo suavidad e hidratación, sino también un aroma delicioso que permanece en el cabello después del aclarado. Son fórmulas sencillas, efectivas, y sobre todo muy bien valoradas por una comunidad que ya las ha puesto a prueba cientos de veces.

Un básico low cost que funciona de verdad

Que estas mascarillas estén en boca de todos no es sólo una moda pasajera. Lo cierto es que están gustando porque dan resultado. Además, son productos simples, con fórmulas que van al grano y que hacen justo lo que prometen: cuidar el pelo sin liarse demasiado. Y eso, al final, es lo que mucha gente valora de verdad.

Ahora que cada vez damos más importancia a tener un pelo sano, ya no sólo por estética, sino también por bienestar, dar con un producto que funcione, que sea fácil de usar y que no se dispare de precio se ha vuelto casi una necesidad. Y justo ahí es donde las mascarillas de Kallos, sobre todo la específica para cabello teñido con aceite de linaza, están marcando la diferencia.