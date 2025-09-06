Desde que uso éste perfume cítrico de Primor todo el mundo me pregunta qué colonia llevo

Hay fragancias que pasan desapercibidas y otras que, sin proponérselo, se convierten en virales o de hecho, todo el mundo acaba hablando de ellas y te preguntan en cuanto saben que la tienes. Esto es lo que me ha ocurrido precisamente con Elizabeth Arden Green Tea, un clásico que descubrí en Primor casi por casualidad y que desde entonces se ha vuelto mi sello personal. La primera vez que lo llevé, más de una persona se acercó a preguntarme qué perfume usaba. Desde entonces, ya no falta en mi tocador.

Lo que me atrajo al principio fue la sensación de frescura inmediata. No hablamos de un perfume intenso que abruma, sino de una fragancia ligera, chispeante y muy fácil de llevar. Ideal para el día a día, pero también para pequeños momentos especiales, como una cita o una cena con amigas. Tiene esa cualidad de que huele a limpio, y que es ahora tendencia entre los perfumes, pero además con un resultado natural, como recién salida de la ducha, sumando además un toque cítrico que lo hace todavía mucho más especial. Y con el paso de los días fui descubriendo además que no sólo me gustaba a mí, sino también a quienes me rodeaban. Colegas de trabajo, amigas y hasta familiares me comentaban que olía “muy bien” y querían saber el nombre. Y es que el equilibrio de las notas cítricas, con el té verde y el fondo suave de almizcle conforman un aroma que nada tiene que ver con otros perfumes pero que a la vez es reconocible y que tiene mucha personalidad.

El perfume cítrico de Primor que ya se agota

Lo que define a Elizabeth Arden Green Tea es su capacidad para transmitir vitalidad. Sus notas de salida son pura energía: limón, bergamota, menta, ruibarbo y cáscara de naranja. Es la típica combinación que en cuanto la percibes te despierta los sentidos y te llena de optimismo. Perfecta para esas mañanas en las que necesitas empezar con un extra de ánimo.

No obstante, lo que la hace diferente es que, detrás de esa explosión cítrica inicial, se esconde un corazón mucho más complejo. Ahí aparece un bouquet floral con jazmín, clavel e incluso un toque de hinojo que aporta un matiz original. Esa mezcla consigue que no se quede en un perfume demasiado simple o sólo de verano, sino que tenga capas que evolucionan a lo largo del día.

El equilibrio del té verde

Si hay un ingrediente que lo convierte en un icono, ese es el té verde. Es el gran protagonista de toda la fragancia, el que le da carácter y coherencia. Aporta serenidad, calma y ese aroma herbal tan reconocible que suaviza la acidez de los cítricos. En el fondo, lo que consigue es equilibrar, dar armonía y evitar que resulte demasiado efervescente.

El té verde, además, se combina con almizcle, ámbar, musgo de roble y especias como el clavo o la alcaravea. Gracias a ello, cuando el perfume se asienta en la piel deja una estela suave, acogedora y muy duradera. No es invasivo, pero sí permanece, lo que explica por qué tantas personas notan el aroma sin que yo lo perciba de manera constante.

Un perfume para mujeres activas y seguras

Aunque se trata de una fragancia femenina, no cae en lo excesivamente dulce ni en lo recargado. Es fresca, ligera y muy versátil, un perfume de Primor pensado para mujeres que llevan un ritmo activo y buscan un aliado que acompañe su estilo sin imponerse. Puedes usarla para ir a trabajar, para una comida con amigos o incluso después de hacer deporte, porque siempre encaja.

Además, al ser un Eau de Toilette, resulta perfecta para reaplicar a lo largo del día si quieres intensificarla, aunque en mi caso casi nunca lo necesito. Con una o dos pulverizaciones es suficiente para que dure gran parte de la jornada.

Detalles prácticos y por qué repetiría

El frasco también merece una mención. Su diseño es sencillo, en tonos verdes que evocan naturaleza y frescura, con una hoja grabada que refleja perfectamente lo que vas a encontrar en su interior. Tiene vaporizador, lo que facilita la aplicación a la distancia recomendada de unos diez centímetros de la piel.

El formato de 100 ml es ideal para tener en casa, pero también para llevar de viaje o en el bolso. Pero lo mejor de todo es su precio: su valor original es de 22,58 €, pero en Primor este perfume se encuentra ahora en su web con con un 58 % de descuento, de modo que se queda en apenas 9,39 euros. Una auténtica ganga para la calidad que ofrece, y sin duda, una de esas compras que repetiría sin pensarlo dos veces porque no sólo destila un aroma fresco ideal para esta temporada, es de esos perfumes que gustan a todo el mundo y por el que sí, te van a preguntar cada vez que te lo pongas.