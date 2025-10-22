Audiencia de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ ayer: a Grison no le gustará cuando lo lea

La batalla por liderar el mal llamado access prime time, que en realidad es el horario estrella de la televisión, sigue teniendo a El Hormiguero y a La Revuelta como grandes protagonistas. El programa de David Broncano lograba arrancar la semana con una victoria sobre Pablo Motos y los suyos gracias a la visita del político independentista Gabriel Rufián y el ex concursante de OT Javián, cumpliendo así parte de la promesa que hicieron a su audiencia (aunque no pudieron tener a Rosalía en plató). En cambio, el martes las cosas no fueron tan bien para el show de La 1, que perdió espectadores y cuota de pantalla. Así quedan las audiencias del martes 21 de octubre de 2025.

El Hormiguero se ha ‘vengado’ de la derrota del lunes y ha recuperado el liderado con la visita del grupo Taburete, reuniendo al 13,8 % de la audiencia que veía en esos momentos la televisión, lo que se traduce en 1.689.000 espectadores de media durante su emisión. Por su parte, el programa de la cadena pública pierde 1,4 puntos de share en un día, cayendo hasta el 13 % y 1.586.000 espectadores. Pese a que son buenos datos, le impiden continuar con una racha de victorias de forma continuada, algo que no ocurre desde que comenzó el año 2025, donde Broncano y cía perdiendo el control de las noches. Si miramos con lupa, en el horario de estricta coincidencia, la diferencia se estrecha, pero la ventaja sigue siendo para Trancas y Barrancas: 13,8 % vs. 13,2 %.

La tercera posición de la primera parte de la noche fue, como es habitual, para la versión Express de la gala de Supervivientes, dejando a First Dates en la cuarta sin rival. Por último, hay que destacar el mal momento de audiencias que vive El intermedio, que baja del 6 % y vuelve a perder frente a Cifras y letras, que sigue disparado en audiencias después de entregar su bote la semana pasada.

‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’: Express: 9,7 % y 1.167.000

‘First Dates’: 7,9 % y 967.000

‘Cifras y letras’: 6,4% 798.000

‘El intermedio’: 5,8 % y 715.000

‘Supervivientes’ lidera en audiencias después de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Una vez se despiden Motos y Broncano, Jorge Javier Vázquez vuelve a imponerse con la gala de los martes del espacio hondureño, dejando sin opciones al Late Xou de Marc Giró. La serie Renacer, en Antena 3, se mantiene gracias a la fidelidad de sus seguidores, aunque baja del doble dígito (9,8 %). Por detrás, destaca el nuevo máximo de temporada de Código 10, que supera sin problemas a Tesoro o cacharro, que mantiene sus complicados datos y se confirma como un problema para laSexta en sus noches.

‘Supervivientes: Tierra de Nadie’: 16,9 % y 996.000

‘Late Xou con Marc Giró’: 12,4 % y 891.000

‘Renacer’: 9,8 % y 692.000

‘Código 10’: 6,5 % y 390.000

‘Tesoro o cacharro’: 3,1 % y 244.000

‘El tiempo justo’ vive su mejor tarde desde su estreno

Joaquín Prat y su equipo siguen remando para lograr seducir a la audiencia de las tardes de Telecinco, después de que la semana pasada fuese una de las mejores desde su estreno. Con un 10,2 % y 790.000 consigue la mejor cuota desde su estreno (un 10,1 %).

Por otro lado, destacan las series, siendo Valle Salvaje la que firma su mejor dato histórico con un 13,6 % y 946.000 espectadores, llegando a superar incluso a La Promesa, que era el gran éxito de TVE hasta el momento (12,8 % y 929.000 espectadores).