Almeida dice que Rosalía puso «en peligro la integridad de las personas» pero no aclara si será multada

La performance de Rosalía en la plaza de Callao (Madrid) sigue entre los asuntos del Ayuntamiento, que estudia abrir un expediente sancionador a la cantante dado que, según el alcalde José Luis Martínez-Almeida, puso en «peligro la integridad física de las personas y de los vehículos» con la actuación.

Almeida ha declarado que «las cosas se pueden hacer de una manera diferente» que no implique poner «en peligro la integridad física de las personas», ya que la sorpresa de Rosalía a sus fans supuso «alteraciones graves de seguridad».

El primer edil ha insistido en que «es compatible que Rosalía presente su disco en Madrid» con mantener la seguridad, es decir, «sin poner en peligro la integridad física de las personas ni alterar la rutina de aquellos que utilizaban el transporte público, que se vieron perjudicados como consecuencia de la actuación que se llevó a cabo».

También ha indicado que desde el Ayuntamiento están «muy contentos de que Rosalía haya elegido la ciudad y un lugar tan emblemático como la Plaza de Callao para la presentación de la tapa de su último álbum», especialmente al tratarse de una cantante como ella, «una artista global»: «Nosotros estamos encantados y brindamos toda la colaboración (…) Madrid es una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos y que se pone a disposición de los artistas que quieran hacerlo, pero sin poner en peligro la seguridad».

Más en detalle, Almeida ha explicado algunos datos recogidos en el atestado policial, como las «acciones que se llevaron a cabo, de manera imprevista», entre ellas «desplazar ocho indicativos de la comisaría de Centro Sur para empezar a hacer los desvíos de tráfico imprescindibles» o «desplazar unidades antidisturbios de la Policía Municipal para tratar de contener a las personas para que no cruzaran de uno a otro lado de la Gran Vía».

En cuanto al transporte, además del cierre de la estación de Metro ubicada en la zona de la performance, sostiene que hubo que «desviar líneas de transporte público».

Pese a ello, Almeida no ha aclarado si Rosalía será sancionada o no por el Ayuntamiento de Madrid, aunque sí que ha indicado que «le faltaban las autorizaciones correspondientes».

Más de 500 personas para ver a Rosalía

La aparición de Rosalía en el centro de Madrid congregó a más de 500 personas, según los datos aportados por el Consistorio, razón por la que tendría que haber pedido autorización a la Delegación del Gobierno, a la que se trasladará el asunto «por si entiende que debe adoptar alguna medida al respecto».

Con todo ello, en principio Rosalía se enfrentaría a una multa por elegir este método para presentar su último disco, Lux, el pasado lunes, dado que la corporación estudia abrir expediente sancionador.

Tras cebar el evento dando a entender a sus seguidores que preparaba algo gordo, Rosalía comenzó a emitir un directo en TikTok en el que se le veía preparándose para una cita, maquillándose, peinándose y comiendo. A continuación, la artista subió a un coche y se puso al volante, al mismo tiempo que fumaba. Su equipo la acompañaba en el automóvil.

TikTok cortó la señal y no dejó que los espectadores vieran el momento en el que se descubrió la portada de su nuevo trabajo, pero la artista retomó el directo en Instagram, donde ya se le pudo ver en el centro de Madrid -en Gran Vía- con un vestido blanco y caminando hacia Callao, entre fans y viandantes que la reconocían y saludaban, y sin negar una foto a ninguno de ellos.

Una vez en Callao, la cantante entró al hotel Vincci y subió hasta una planta acristalada desde la que siguió atendiendo al público desde la lejanía, respondiendo a los saludos.