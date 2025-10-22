La industria musical ecuatoriana llora la pérdida de una de sus grandes estrellas. Tal y como se ha informado, la cantante Paulina Tamayo, apodada con cariño por el público como ‘la Grande del Ecuador’, ha fallecido a los 60 años. Una triste noticia que ha pillado a todos por sorpresa y que ha dejado con el corazón roto a su tierra natal. Los encargados de informar sobre lo sucedido y anunciar la muerte de la artista han sido sus propios familiares, quienes han publicado un comunicado en redes sociales. Unas últimas palabras en honor a la cantante que no han dejado indiferente a nadie.

«La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador», escriben desde la cuenta principal de la cantante. Asimismo, la quiteña, cuyo nombre completo era Paulina de las Mercedes Tamayo, falleció tras haber sufrido un paro cardíaco en la madrugada. Una situación que tuvo lugar en su domicilio. Así pues, ante esta repentina muerte, el entorno cercano a la cantante pide respeto y comprensión durante estos duros momentos. Una marcha con la que ha dejado un gran legado atrás, pero por el que siempre será recordada en su país.

Completamente roto de dolor, su hijo, Willie Tamayo, también ha querido dedicarle unas palabras a su madre en redes sociales. «El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte», escribió.

¿Quién era Paulina Tamayo?

Nacida el 14 de abril de 1965, en Quito, Paulina Tamayo siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la industria musical. Una pasión que la llevó a los 5 años a comenzar su carrera artística. Unos inicios que no fueron fáciles, pero que terminaron forjando los pasos de una estrella que labraría su música durante más de 40 años. Una trayectoria que la ha terminado coronando como una de las figuras más emblemáticas de Ecuador.

En su extensa discografía, Tamayo lanzó al mundo proyectos como Hoy como ayer, Inimitable, Ecuador en mi corazón y 4 décadas de canto apasionado. Asimismo, llegó a compartir escenario con otras grandes estrellas de la música. Y es que, sus fans nunca olvidarán sus actuaciones con Los Panchos, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel o José Luis Rodríguez, conocido como El Puma.

En nuestro país, Paulina Tamayo fue premiada con el ‘Galardón Estrella Latina’, otorgado por la prensa española en Madrid, en el 2015. Y es que, la voz de la cantante trascendió las fronteras de Ecuador y alcanzó oyentes en países como Estados Unidos, Colombia, Perú y España.