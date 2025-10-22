Quién es Javi Cantero: su edad, su pareja y biografía del hijo de El Fary

El regreso de Javi Cantero a la televisión, como invitado de Pasapalabra, es el momento perfecto para hacer un repaso a su vida, ya que se trata del hijo de otro cantante como fue El Fary, todo un mito de la música y de la televisión, además de seguir muy presente en la cultura popular de nuestro país. Aunque él no tiene la misma fama que su padre, sí que cuenta con grandes éxitos musicales, como el recordado Cuanto más acelero, una canción que está grabada a fuego en millones de personas de la generación Millennial.

Nacido en el año 1983, es hijo de Concha Olmedillo y del mítico Fary, que fue quien animó a su retoño a intentarlo en el mundo de la música. Según han contado ambos en varias entrevistas, todo comenzó cuando le escuchó cantar en su habitación, dándose cuenta de la gran voz que tenía. Sin duda, una herencia familia que debía aprovechar. Fue más adelante, en privado, cuando animó a su hijo a que cantase delante de él, confirmado que había mucho potencial

Su debut en el mundo de la música fue en el año 2001, con un disco titulado con su propio nombre, que llevaba dentro un single que se convirtió en la canción del verano del año 2001, siempre con permiso de Sonia y Selena con su Yo quiero bailar. Aquel tema era Cuanto más acelero, que apareció en decenas de recopilatorios, anuncios de televisión y vendió cientos de miles de copias en aquel año.

Su éxito llegó, pero meses después se estrenaría el fenómeno Operación Triunfo, dinamitando por completo la industria musical en España, siendo imposible que hubiera público para tantos artistas que nacieron a la vez. El programa se lo puso muy complicado a muchos grupos y cantantes que comenzaban en aquellos años sus carreras, ya que fueron eclipsados por Bisbal, Chenoa, Bustamante, Fórmula Abierta y el resto de concursantes, que en apenas unos meses fueron publicando discos con ventas millonarias gracias al enorme fenómeno que fue.

Aunque ha publicado cinco discos y no deja de girar con su música, lo cierto es que Javi Cantero no se olvida del consejo de su padre, motivo por el que mantiene en su poder la licencia de taxi con la que empezó a trabajar su padre en su día. Nunca se sabe lo que puede pasar y sería una salida profesional si las cosas dejan de funcionar. Es muy posible que, aunque no la trabaje, sí que tenga contratados a otros conductores para que lo hagan por él.

¿Quién es la pareja de Javi Cantero?

Acostumbrado a la popularidad de su padre, su relación con la prensa del corazón siempre ha sido muy cordial, aunque siempre ha tratado de mantener su vida al margen de los medios. No oculta que mantiene una relación desde hace más de diez años con Patricia, con la que ha sido padre de Yeray, su hasta ahora único hijo.