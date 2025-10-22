Así es Fito Cabrales: su edad, pareja e hijos, dónde vive y próximos conciertos con Fito & Fitipaldis

Adolfo Fito Cabrales Mato es un músico, cantante y guitarrista español, conocido por ser el líder del grupo Fito & Fitipaldis y ex integrante de las míticas bandas Platero y Tú y Extrechinato y Tú. Nació en el barrio bilbaíno de Zabala el 6 de octubre de 1966. Fito se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del rock en español gracias a su estilo personal, que combina rock urbano, blues y letras cargadas de emoción y poesía cotidiana.

Desde muy joven mostró una profunda pasión por la música, especialmente por el rock clásico y el blues, influido por artistas como Chuck Berry, The Rolling Stones o Leño.

En 1989 fundó junto a Iñaki Uoho Antón, Juantxu Olano y Jesús García Maguila la banda Platero y Tú, uno de los grupos más emblemáticos del rock urbano español de los años 90. Con ellos grabó ocho discos de estudio y alcanzó una gran popularidad con temas como El roce de tu cuerpo, Juliette o Si tú te vas.

Tras la disolución de Platero y Tú en 2001, Fito participó en el proyecto Extrechinato y Tú, junto a Robe Iniesta (Extremoduro) y el poeta Manolo Chinato, del que surgió el álbum Poesía básica (2001), una fusión de rock y poesía que se convirtió en una obra de culto.

Ese mismo año dio un nuevo paso en su carrera y formó su propia banda: Fito & Fitipaldis, con la que consolidó su estilo más melódico y accesible, combinando rock, blues y toques de swing. Su debut, A puerta cerrada (2001), marcó el inicio de una exitosa trayectoria que continuó con discos como Lo más lejos a tu lado (2003), Por la boca vive el pez (2006), Antes de que cuente diez (2009) o Cada vez cadáver (2021).

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 2,6 millones de discos, de los cuales 1,6 millones corresponden únicamente a su etapa con Fito & Fitipaldis, convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos del panorama musical español. A continuación, repasamos los detalles de su vida: su edad, su pareja, sus hijos y sus próximos conciertos.

¿Qué edad tiene?

Fito Cabrales nació el 6 de octubre de 1966 en el barrio de Zabala de Bilbao. Por tanto, actualmente (a fecha de octubre de 2025) tiene 59 años.

¿Quién es su pareja?

Su pareja es Marisa Meseguer Linares, quien era admiradora de él antes de iniciar la relación. Se conocieron en 2004 durante un festival.

¿Cuántos hijos tiene?

Fito tiene tres hijos. La canción A quemarropa está dedicada a sus hijos.

Guillermo Cabrales, que nació en 1997. Diego Cabrales, que nació en 2002. Marisa Cabrales, que nació en 2015.



¿Dónde vive?

Fito regresó a Bilbao y reside entre Munguía y Guernica (Vizcaya).

Trabajos destacados

Aquí se enumeran los trabajos destacados de Fito Cabrales con los diferentes grupos musicales en los que ha estado:

Con Platero y Tú

Voy a acabar borracho (1991)

Muy deficiente (1992)

Hay poco rock & roll (1994)

7 (1997)

Con Extrechinato y Tú

Poesía básica (2001)

Con Fito & Fitipaldis

A puerta cerrada (2001)

Lo más lejos a tu lado (2003)

Por la boca vive el pez (2006)

Antes de que cuente diez (2009)

Huyendo conmigo de mí (2014)

Cada vez cadáver (2021)

El monte de los aullidos (2025)

¿Próximos conciertos?

La banda Fito & Fitipaldis ha anunciado su gira Aullidos Tour 25/26, en la que presentarán su nuevo álbum El monte de los aullidos.

22 noviembre 2025 – Santander (Palacio de Deportes)

– Santander (Palacio de Deportes) 28 noviembre 2025 – La Coruña (Coliseum)

– La Coruña (Coliseum) 29 noviembre 2025 – Santiago de Compostela (Multiusos Fontes Do Sar)

– Santiago de Compostela (Multiusos Fontes Do Sar) 12 diciembre 2025 – Pamplona (Navarra Arena)

– Pamplona (Navarra Arena) 9 y 10 enero 2026 – Bilbao (Vizcaya Arena – BEC)

– Bilbao (Vizcaya Arena – BEC) 21 marzo 2026 – Sevilla (Estadio La Cartuja)

