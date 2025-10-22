Hay una razón por la que los expertos están metiendo el móvil en el microondas, un motivo sorprendente que nos explica un ingeniero en sus redes. Son tiempos de aprovechar al máximo unos elementos que pueden acabar siendo los que nos ayuden a conectar mejor algunos detalles que hasta la fecha desconocíamos. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Con algunas novedades que pueden ser las que nos marcarán muy de cerca.

Un ingeniero parece que ha dado con una manera muy especial de mantener nuestro teléfono móvil con un elemento seguro. Se ha convertido en el mejor aliado de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con algunos elementos que pueden convertirse en una situación del todo inesperada que hasta el momento desconocíamos. Estaremos pendientes de un giro radical que en estos días deberemos empezar a ver llegar, con un microondas que cobra cada vez más protagonismo. Quizás este elemento que usamos para preparar la comida puede ser el que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante.

Un ingeniero cuenta la verdad

Las redes sociales se llenan de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no sabíamos y que pueden acabar siendo un extra de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que marcará estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Es momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos y que pueden darnos una pequeña alegría, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un teléfono móvil que nos dará más de una alegría con algunos cambios que tocará poner sobre la mesa.

Estaremos a merced de un giro radical que puede convertirse en algo nuevo que sin duda alguna nos apasionará. Es hora de conocer fácilmente qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. En especial en estos días en los que todo puede ir cambiando por momentos.

Un experto ingeniero puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro importante en el lugar en el que guardamos el teléfono que nos dejará en shock.

El motivo por el que debes meter el teléfono móvil en el microondas

Un ingeniero se ha convertido en viral al poner en el microondas su teléfono móvil envuelto en papel de aluminio. Un truco que hace que el teléfono literalmente desaparezca del mapa. Una manera de dejar de estar localizables que puede acabar siendo esencial.

Toni Reboredo nos explica cómo estar totalmente ilocalizables, de una manera que quizás nos acabará sorprendiendo más de la cuenta. Son días de aprovechar cada uno de estos elementos y de ponerlos en práctica de la mejor forma posible en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Mundoxiaomi nos explican que: «La jaula de Faraday es una caja metálica protectora de los campos eléctricos estáticos, en su interior el campo eléctrico es nulo y, por lo tanto, lo que está dentro de la jaula no puede enviar nada fuera, ni puede ser rastreado por sistemas externos. Este principio se utiliza en la protección de descargas eléctricas, en laboratorios biomédicos, cámaras de reverberación, en telecomunicaciones, etc».

Siguiendo con la misma explicación: «Envolver el terminal en una capa lo suficientemente gruesa de aluminio persigue poder crear tu propia jaula de Faraday casera y aislar las ondas electromagnéticas, y así evitar que te rastreen por el GPS, por el Bluetooth, por la señal, los datos, etc. En la práctica, a Ghislaine Maxwell no le funcionó, a Sarah Connor sí. Si gastas mucho papel de aluminio, entonces podrás hacer que el móvil esté ilocalizable ya que no podrá recibir llamadas, ni conectarse a ninguna red móvil, wifi, bluetooth, etc -nuestros compañeros de Xataka lo consiguieron. Si dejas algún resquicio, entonces a lo mejor no puedes recibir llamadas pero sí señales Bluetooth, por lo que hay que envolverlo bien. Pero ojo, que también puedes dañar alguno de los sensores de tu propio móvil, porque no es normal andar envolviéndolo en papel ‘de plata’».

Estos expertos van un poco más allá: «Una vez actives el Modo Avión, desactivas todas las conexiones entrantes y salientes del teléfono. Y si quieres asegurarte, en el mismo centro de control apaga el Bluetooth, el WiFi y los datos -normalmente se desactivarán si pones el modo avión, y se reactivarán si lo quitas. Si quieres ir más lejos, apaga el móvil del todo. Pero si ya quieres salir del sistema, entonces haz como en las películas, quita la tarjeta SIM y destrúyela. Es la única forma realmente eficaz en que nadie podrá rastrearte digitalmente».