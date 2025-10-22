Ni papel albal ni plástico: el invento de los profesionales para que los radiadores calienten más por menos dinero

Queda poco más de un mes para que llegue el invierno, de forma que es el momento de encontrar la mejor manera de mantener los hogares calientes durante los meses más fríos del año. En este contexto, ha surgido un nuevo invento que mejora el rendimiento de los radiadores aprovechando el calor que estos emiten: Blostm, un reflector térmico que se instala en cuestión de segundos y reduce el consumo energético.

Gracias a él, podemos conseguir que la casa se mantenga caliente sin necesidad de subir mucho el termostato, lo cual se traduce en un ahorro considerable en la factura. La instalación de Blostm es sumamente sencilla y no requiere herramientas especiales. Basta con fijar el aislante térmico en la pared detrás del radiador, sin necesidad de adhesivos complicados ni soportes adicionales. Además, el mantenimiento es mínimo: sólo hay que limpiar el polvo acumulado en la superficie de vez en cuando.

El truco definitivo para ahorrar en calefacción este invierno

Blostm es un reflector térmico, una lámina aislante con propiedades reflectantes fabricada con burbujas de aluminio laminado y recubierto para evitar la oxidación. Este panel refleja hasta un 95% del calor que el radiador genera, lo que permite distribuirlo de manera uniforme por toda la estancia. Al instalar Blostm detrás del radiador, el calor que normalmente se perdería en la pared se redirige hacia el interior de la habitación, mejorando la eficiencia térmica.

Este reflector de calor es discreto y se adapta a cualquier espacio sin alterar la estética. Una de sus principales ventajas es que se puede adaptar mediante cortes sencillo a cualquier tipo de radiador, independientemente de su tamaño. Al estar fabricado con un material resistente, puede durar muchos años, ofreciendo un ahorro constante en energía y manteniendo el hogar a una temperatura de confort durante todo el año.

Su diseño laminado y resistente a la oxidación hace que se pueda utilizar tanto para conservar el calor en invierno como para evitar el sobrecalentamiento en verano. Al actuar como una barrera térmica, ayuda a mantener una temperatura estable en el hogar. La flexibilidad y robustez de sus materiales, con un grosor de 3,6 milímetros, garantizan una larga vida útil, lo que se traduce en una solución rentable a largo plazo.

Las opiniones de los usuarios que ya han adquirido este producto hablan por sí solas. Los comentarios destacan la facilidad de instalación, la capacidad de reflejar el calor y el ahorro energético que ofrece. «Se nota la diferencia en la distribución del calor» y «muy fácil de cortar e instalar» son algunas de las reseñas que se pueden leer. Estas opiniones positivas confirman que Blostm cumple con su promesa de eficiencia energética y confort.

Este reflector de radiador se puede encontrar en plataformas como Amazon por un precio de aproximadamente 30 euros. Considerando la eficiencia y el ahorro que proporciona en calefacción, se trata de una inversión que merece mucho la pena. En definitiva, Blostm se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una solución eficiente y asequible para mantener la casa caliente este invierno.

Consejos para ahorrar en calefacción

Ahorrar en calefacción durante el invierno es posible mediante una serie de trucos y estrategias. Para empezar, una de las medidas más efectivas es optimizar el uso del termostato. Se recomienda una temperatura entre 19 y 21 °C en el día y de 15 a 17 °C por la noche, adaptándola según el uso de cada habitación.

Además, aprovechar la luz solar es una forma natural de calentar el hogar. Durante el día, lo ideal es abrir las cortinas y subir las persianas para que los rayos solares calienten el interior del hogar, mientras que al anochecer es mejor cerrar todo para conservar el calor. Esto se puede complementar con cortinas gruesas, que sirven como aislantes para evitar que el calor escape por las ventanas durante la noche.

Otro aspecto clave es mejorar el aislamiento de puertas y ventanas, ya que las fugas de aire frío afectan la eficiencia térmica de la casa. Colocar burletes o tiras aislantes y, si es posible, invertir en ventanas de doble acristalamiento son opciones que optimizan el consumo de calefacción.

Por otro lado, adoptar pequeños hábitos como usar ropa de abrigo dentro de casa y tener alfombras en los suelos ayuda a conservar el calor, además de evitar que el mobiliario bloquee los radiadores, lo que asegura una mejor circulación del calor. También es esencial ventilar la casa a diario; bastan unos 10-15 minutos para renovar el aire sin perder demasiado calor.

En cuanto a sistemas de calefacción, considerar tecnologías más eficientes, como las calderas de condensación o bombas de calor, es una buena inversión si el sistema actual resulta anticuado o poco eficiente. Estos dispositivos permiten ahorrar energía a largo plazo y mantienen una temperatura constante sin tanto gasto. En conjunto, estos consejos permiten reducir el gasto en calefacción y mejorar el confort del hogar de forma sostenible.