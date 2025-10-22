Real Madrid – Juventus, en directo hoy: pronóstico y resultado en vivo del partido de Champions League

Real Madrid
Min 25
¡Ahora es Brahim!
Buena circulación del Real Madrid ahora, que termina con Brahim dentro del área y no dudando en probar el disparo. Es otro córner.
Min 23
¡Mbappééééé!
Aparece el francés que prueba el disparo y fuerza otro córner para el Real Madrid.
Min 20
Otro cabezazo de Tchouameni
Córner desde la otra esquina de Güler que nuevamente encuentra a Tchouameni. El francés es imponente por alto pero esta vez no vio puerta con la testa.
Min 16
¡La tiene ahora el Madrid!
Córner que bota Güler y Tchouameni se alza por encima de todos para cabecear. Di Gregorio la atrapa bien colocado.
Min 14
¡Courtois es un muro!
Qué seguridad da Thibaut Courtois al Real Madrid. Está mejor la Juventus, con las ideas más claras y llegando a puerta. Ahora fue Gatti el que probó un disparo seco en la frontal. El belga para seguro pese a la nube de futbolistas que tenía tapándole el disparo.
Min 10
¡Para Courtois!
Controla, se gira y dispara McKennie, sorprendiendo a Courtois y escupiendo este la pelota hacia córner. Está mejor la Juventus.
Min 7
¡Salva Asencio!
Buena llegada de la Juventus ahora, que llega a línea de fondo y ponen un centro al punto de penalti donde Asencio tapona para evitar el disparo de Vlahovic.
Min 5
Sin dueño el partido
Primeros compases del partido sin un dominador claro. Buscan su sitio ambos equipos.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca el Real Madrid – Juventus. Primera posesión para los italianos.
Esto está a punto de empezar
Cinco minutos para que comience este partido de Champions League en el Santiago Bernabéu. En breve saltarán jugadores, sorteo y rodará la pelota.
Recordamos alineaciones
Diez minutos para que comience el partido en el Santiago Bernabéu. Recordamos los onces iniciales:
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.
Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; y Vlahović.
La escolta del máximo campeón de Europa
Así era escoltado el Real Madrid a su llegada al Santiago Bernabéu.
Quiénes son los árbitros
El colegiado Slavko Vinčić (Eslovenia) será el árbitro principal de este Real Madrid – Juventus, con Bastian Dankert (Alemania) al frente del VAR.
Calientan los jugadores
Primero saltan al césped del Bernabéu los porteros y acto y seguido los jugadores de campo. Queda menos de media hora para que arranque el partido.
Dónde se juega el partido
El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu, estadio con capacidad para 80.000 espectadores, candidato además a acoger la final del Mundial 2030.
Alineación de la Juventus
Estos son los once jugadores que salen de inicio en la Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; y Vlahović.
¡Alineación del Real Madrid!
Tenemos ya el once del conjunto blanco para medirse ante la Juventus: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouameni, Bellingham, Arda Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a esta tercera jornada de la liguilla de la Champions League con este emocionantísimo Real Madrid – Juventus desde el Santiago Bernabéu. Partido entre dos grandes, dos vencedores de la competición, aunque uno mucho más notable que el otro.
El conjunto blanco llega tras dos triunfos europeos y como líder de Liga. Por otro lado, el cuadro italiano llega en horas bajas, con dos empates en las dos primeras fechas de Champions y con un inicio liguero en Italia donde solo ha conseguido tres triunfos en siete jornadas.
Posible alineación del Real Madrid
A falta de confirmación oficial, esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra la Juventus: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Min 26
¡La que ha tenido Tchouameni!
Córner que bota el Madrid y que tras una jugada ensayada acaba con Tchouameni con una pelota plácida en el área muy solo. Tarda en reaccionar el francés, lo justo para que a la hora de disparar le encimen y fuerce otro córner.