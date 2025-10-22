Real Madrid – Juventus, en directo hoy: pronóstico y resultado en vivo del partido de Champions League

Real Madrid y Juventus se ven las caras en directo este miércoles 22 de octubre en el Santiago Bernabéu, partido de la tercera jornada de la liguilla de Champions League. Uno de los encuentros más interesantes de la jornada, con dos campeones de Europa que han aglutinado varios títulos, especialmente un conjunto madridista que es el rey de Europa. El cuadro blanco suma dos victorias en estas dos primeras fechas, por el doble empate que ha sumado hasta el momento el conjunto de Turín.

Real Madrid – Juventus, en directo

Horario del Real Madrid – Juventus de la Champions League

La UEFA ha programado este Real Madrid – Juventus para las 21:00 horas (20:00 en Canarias). El Santiago Bernabéu acogerá uno de los grandes encuentros de la jornada europea, con un ambiente de gala entre dos conjuntos acostumbrados a luchar por el título.

Dónde ver el Real Madrid – Juventus en televisión y online

El Real Madrid – Juventus se podrá seguir en directo a través de Movistar+, que posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Champions League en España. En concreto, el encuentro se emitirá por el canal Movistar Liga de Campeones, incluido en el paquete de competiciones europeas, por lo que no estará disponible de forma gratuita.

Además, los suscriptores podrán seguir el choque en streaming y en vivo online a través de la aplicación de Movistar+, disponible en móviles, tablets y Smart TVs, o bien mediante la versión web del servicio, que permite ver el partido desde cualquier ordenador con conexión a internet.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid – Juventus en directo

Los aficionados que no puedan ver el partido en televisión o en streaming podrán seguirlo gratis por la radio. Cadenas como Radio Marca, COPE, Cadena SER, Onda Cero o RNE ofrecerán retransmisión en directo del choque, con narraciones, análisis y comentarios desde el Bernabéu para no perder detalle de este gran duelo europeo.

Dónde se juega el Real Madrid – Juventus

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito de Chamartín, será el escenario de este clásico europeo. Inaugurado en 1947 y con capacidad para 80.000 espectadores, el estadio vivirá otra gran noche de Champions. Cabe destacar que el coliseo blanco es uno de los principales candidatos a albergar la final del Mundial 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Quién será el árbitro del Real Madrid – Juventus

La UEFA ha designado al esloveno Slavko Vinčić como árbitro principal del encuentro. En la sala VAR estará el alemán Bastian Dankert, encargado de revisar las acciones polémicas y asistir al colegiado en caso de jugadas dudosas.

Posible alineación del Real Madrid

A falta de confirmación oficial, esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra la Juventus: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.