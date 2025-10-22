Quién es Manu Ríos: edad, su pareja, de dónde es y su trayectoria profesional

Manu Ríos nació en Ciudad Real en Calzada de Calatrava el 17 de diciembre de 1998. Tiene 26 años. Tiene un hermano que es tres años mayor que él. Es un actor y cantante que ha logrado una gran popularidad gracias a su talento y carisma. Se hizo famoso por sus vídeos virales cantando en redes sociales, como en YouTube. Su participación en la serie Élite (Netflix) consolidó su fama internacional, posicionándolo como uno de los artistas jóvenes más seguidos por la generación Z. En mayo de 2022 acudió a la gala del Museo Metropolitan de Nueva York, considerada la ceremonia de los Oscar de la costa este de Estados Unidos.

De niño cantaba en la peluquería de su madre. Desde pequeño mostró su pasión por la música y la interpretación: a los ocho años abrió su propio canal de YouTube donde subía covers de canciones famosas, y estudió danza clásica y hip-hop en su ciudad natal.

Formó parte del grupo de baile Sweet Babies, con el que se proclamó campeón de hip-hop de España, y a los nueve años debutó en televisión en el programa Cantando en familia de Castilla La-Mancha Televisión. Al año siguiente participó en Tú sí que vales (Telecinco), alcanzando las semifinales como bailarín.

¿Quién es su pareja?

Manu Ríos no tiene pareja conocida públicamente y es muy reservado con su vida personal. El actor no ha hecho declaraciones sobre su estado sentimental actual. En cambio, se le ha relacionado con Marc Forné, el estilista de la serie de Netflix Élite. También se ha especulado con una relación con la actriz de Élite Carla Díaz.

Teatro y musicales

En 2010 debutó en el Teatro Lope de Vega de Madrid en el musical Les Misérables, interpretando a Gavroche. Ese mismo año participó en Cántame cómo pasó, programa musical basado en la serie Cuéntame cómo pasó.

En 2011 se unió al grupo juvenil musical Parchís, interpretando la ficha roja, realizando una gira nacional y grabando su primer álbum, Parchís en el mundo mágico. En 2012 protagonizó el musical Don Pepito (en busca del circo perdido) en el Coliseum de Madrid.

Carrera internacional y música

A los quince años, Manu comenzó un proyecto musical en Estados Unidos, firmando un contrato de seis años para producir sus propias canciones, primero en Boston y luego en Miami. Completó un plan de mejora vocal y dedicó un año a perfeccionar sus estudios musicales tras finalizar la secundaria.

Televisión y series